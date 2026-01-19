Менеджер по корпоративным продажам
Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в России. Работаем с компаниями из разных отраслей и знаем, что «болит» на каждом этапе развития. Чтобы помочь нашим клиентам в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.
Мы расширяем команду, в связи с этим мы в поисках менеджера по корпоративным продажам, который будет отвечать за развитие продаж высокотехнологичных решений и привлечение новых клиентов.
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Увеличивать долю присутствия компании на рынке, привлекать новых клиентов и расширять существующую базу
- Продажа облачных услуг
- Брать на себя весь процесс организации продаж: проводить встречи и презентации продуктов и услуг, курировать оформление сделок (создание коммерческих предложений, участие в закупочных мероприятиях)
- Принимать участие в маркетинговых мероприятиях, проводить презентации и представлять Selectel на различных ивентах
Мы ожидаем
- Опыт успешных B2B-продаж средним и крупным клиентам
- Отличные навыки презентации и ведения переговоров
- Стремление развиваться в IT, желание погружаться в особенности продаж облачных и инфраструктурных решений
Будет плюсом
Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса