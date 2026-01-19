Менеджер по корпоративным продажам

Продажи

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в России. Работаем с компаниями из разных отраслей и знаем, что «болит» на каждом этапе развития. Чтобы помочь нашим клиентам в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Мы расширяем команду, в связи с этим мы в поисках менеджера по корпоративным продажам, который будет отвечать за развитие продаж высокотехнологичных решений и привлечение новых клиентов.