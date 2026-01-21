Информационная безопасность

Инженер ИБ-сервисов (middle)

Мы команда отдела внутренней ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Мы ищем инженера, который разделит тяготы собственной разработки, внедрения, поддержки и развития ИБ-сервисов

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка и внедрение ИБ-сервисов в рамках команды и компании
  • Администрирование и развитие внутренних сервисов отдела ИБ
  • Взаимодействие со смежными командами в рамках внедрения решений
  • Участие в формировании внутренних ИБ-стандартов по управлению сервисами, консультирование смежных команд
  • Участие в проведении аудитов ИБ и процессах по управлению уязвимостями
Мы ожидаем
  • Понимание назначения и принципов работы различных типов ИБ-сервисов
  • Понимание принципов работы сетей
  • Опыт администрирования инфраструктуры (docker, k8s), понимание работы Linux систем - Опыт разработки автоматизации на python/bash, чтение и возможность разобраться в чужом коде
  • Инициатива, самостоятельность и критическое мышление
Будет плюсом
  • Понимание актуальных тактик и техник злоумышленников
  • Понимание CI/CD
  • Опыт управления ИБ-сервисами
  • Опыт работы с IaC
  • Опыт работы с системами мониторинга и логирования (ELK, graylog, grafana и пр.)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

