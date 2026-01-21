Инженер ИБ-сервисов (middle)
Мы команда отдела внутренней ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Мы ищем инженера, который разделит тяготы собственной разработки, внедрения, поддержки и развития ИБ-сервисов
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка и внедрение ИБ-сервисов в рамках команды и компании
- Администрирование и развитие внутренних сервисов отдела ИБ
- Взаимодействие со смежными командами в рамках внедрения решений
- Участие в формировании внутренних ИБ-стандартов по управлению сервисами, консультирование смежных команд
- Участие в проведении аудитов ИБ и процессах по управлению уязвимостями
Мы ожидаем
- Понимание назначения и принципов работы различных типов ИБ-сервисов
- Понимание принципов работы сетей
- Опыт администрирования инфраструктуры (docker, k8s), понимание работы Linux систем - Опыт разработки автоматизации на python/bash, чтение и возможность разобраться в чужом коде
- Инициатива, самостоятельность и критическое мышление
Будет плюсом
- Понимание актуальных тактик и техник злоумышленников
- Понимание CI/CD
- Опыт управления ИБ-сервисами
- Опыт работы с IaC
- Опыт работы с системами мониторинга и логирования (ELK, graylog, grafana и пр.)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса