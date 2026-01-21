Инженер ИБ-сервисов (middle)

Информационная безопасность

Мы команда отдела внутренней ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Мы ищем инженера, который разделит тяготы собственной разработки, внедрения, поддержки и развития ИБ-сервисов