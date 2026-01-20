Техническая поддержка

Младший специалист продуктовой поддержки

Возможность развития внутри компании - изучить весь стэк технологий используемых в Селектел, старт карьеры, возможность совмещения с вечерней/заочной формой обучения.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты/почту/телефон
  • Осуществление исходящих звонков с целью уточнения информации по задачам
  • Работа с заявками по авторскому праву (Copyright Infringement)
  • Проверка неприоритетных тикетов и задач
  • Обновление персональных данных пользователей
Мы ожидаем
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
  • Опыт работы не менее 1-го года
Знание систем/программ
  • Опыт администрирования в ОС Linux/Windows
  • Опыт работы с почтовыми клиентами
Будет плюсом
  • Умение осуществлять диагностику проблем связанных с доменами
  • Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
  • Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

