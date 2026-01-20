Младший специалист продуктовой поддержки

Основные задачи

Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты/почту/телефон

Осуществление исходящих звонков с целью уточнения информации по задачам

Работа с заявками по авторскому праву (Copyright Infringement)

Проверка неприоритетных тикетов и задач

Обновление персональных данных пользователей

Мы ожидаем

Грамотная письменная и устная речь

Владение английским языком на уровне не ниже intermediate

Опыт работы не менее 1-го года

Знание систем/программ

Опыт администрирования в ОС Linux/Windows

Опыт работы с почтовыми клиентами

Будет плюсом

Умение осуществлять диагностику проблем связанных с доменами

Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений

Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса