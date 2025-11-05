Финансы и юриспруденция

Младший специалист по МСФО

Ты будешь составлять публичную консолидированную отчётность по МСФО в команде из трёх человек — и сразу применять стандарты на практике, а не в теории. У тебя будет возможность участвовать в разработке методологии учёта для нестандартных операций — твои решения будут влиять на процессы и становиться частью учётной политики компании!

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Участие в подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО
  • Расчет трансформационных корректировок и консолидация группы компаний
  • Разработка методологии учета по нестандартным кейсам
  • Участие в подготовке пояснительной записки к отчетности
  • Участие в прохождении аудита, подготовка ответов на запросы
  • Участие в автоматизации МСФО учета
Мы ожидаем
  • Опыт работы в аудиторских компаниях или финансовых отделах/отделах МСФО от 1 года
  • Понимание принципов МСФО и механизма трансформации из РСБУ в МСФО
  • Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность
  • Завершенное или неоконченное высшее финансово-экономическое образование
Знание систем/программ
  • Продвинутый уровень владения MS Excel
  • Опыт работы с 1C
Будет плюсом
  • Дополнительное образование в сфере МСФО, сданные экзамены ACCA, DipIFR
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

