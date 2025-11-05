Младший специалист по МСФО

Финансы и юриспруденция

Ты будешь составлять публичную консолидированную отчётность по МСФО в команде из трёх человек — и сразу применять стандарты на практике, а не в теории. У тебя будет возможность участвовать в разработке методологии учёта для нестандартных операций — твои решения будут влиять на процессы и становиться частью учётной политики компании!