Младший специалист по МСФО
Ты будешь составлять публичную консолидированную отчётность по МСФО в команде из трёх человек — и сразу применять стандарты на практике, а не в теории. У тебя будет возможность участвовать в разработке методологии учёта для нестандартных операций — твои решения будут влиять на процессы и становиться частью учётной политики компании!
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Участие в подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО
- Расчет трансформационных корректировок и консолидация группы компаний
- Разработка методологии учета по нестандартным кейсам
- Участие в подготовке пояснительной записки к отчетности
- Участие в прохождении аудита, подготовка ответов на запросы
- Участие в автоматизации МСФО учета
Мы ожидаем
- Опыт работы в аудиторских компаниях или финансовых отделах/отделах МСФО от 1 года
- Понимание принципов МСФО и механизма трансформации из РСБУ в МСФО
- Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность
- Завершенное или неоконченное высшее финансово-экономическое образование
Знание систем/программ
- Продвинутый уровень владения MS Excel
- Опыт работы с 1C
Будет плюсом
- Дополнительное образование в сфере МСФО, сданные экзамены ACCA, DipIFR
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса