Веб-аналитик в команду Маркетинга
Наша команда развивает сайт компании: готовит контент, проектирует решения на стыке UX/UI и разрабатывает их, заботится о пользовательском опыте, тестирует гипотезы и делает так, чтобы метрики сайта постоянно росли. С нас — интересные задачи, классная команда, выстроенные процессы и регулярная обратная связь.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Настраивать и поддерживать аналитические системы: работать с основным стеком (Matomo, PostHog) и поддерживать проекты в Яндекс.Метрике, GA4
- Спроектировать и внедрить трекинг: проектировать схему данных, настраивать сбор через MTM или внедрять код напрямую (включая писать простые JS-скрипты) для реализации сложных событий
- Проводить регулярный аудит и валидировать корректность сбора данных с использованием браузерных DevTools и писать скрипты для проверки сложной разметки
- Развивать и поддерживать систему сквозной аналитики: дорабатывать текущее решение и самостоятельно исследовать возможности для его улучшения.
- Заниматься аналитикой и отчетностью: создавать и поддерживать дашборды и отчеты (в т.ч. с разными моделями атрибуции) для мониторинга эффективности и поиска точек роста
- Консультировать команды: помогать коллегам из маркетинга и продукта в построении отчетов в PostHog, интерпретировать данные и формулировать гипотезы
- Проверять гипотезы: искать и предлагать решения для оценки эффективности изменений с применением корректных статистических методов, включая, но не ограничиваясь, A/B-тестирование
Мы ожидаем
- Знания в области математической статистики и умение применять различные методы для оценки значимости результатов
- Опыт написания SQL-запросов и обработки данных на Python
- Умение строить аналитические отчеты, дашборды
- Понимание принципов работы веб-аналитики и сбора данных
- Опыт работы с системами веб-аналитики (GA4, Яндекс.Метрика, Amplitude, Matomo, Posthog - любые другие)
- Опыт работы с Tag Manager
- Понимание принципов сквозной аналитики
Будет плюсом
Опыт работы с ClickHouse, BigQuery, PowerBI, Google Data Studio, Yandex Datalens или аналогичными
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса