Маркетинг и PR

Веб-аналитик в команду Маркетинга

Наша команда развивает сайт компании: готовит контент, проектирует решения на стыке UX/UI и разрабатывает их, заботится о пользовательском опыте, тестирует гипотезы и делает так, чтобы метрики сайта постоянно росли. С нас — интересные задачи, классная команда, выстроенные процессы и регулярная обратная связь.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Настраивать и поддерживать аналитические системы: работать с основным стеком (Matomo, PostHog) и поддерживать проекты в Яндекс.Метрике, GA4
  • Спроектировать и внедрить трекинг: проектировать схему данных, настраивать сбор через MTM или внедрять код напрямую (включая писать простые JS-скрипты) для реализации сложных событий
  • Проводить регулярный аудит и валидировать корректность сбора данных с использованием браузерных DevTools и писать скрипты для проверки сложной разметки
  • Развивать и поддерживать систему сквозной аналитики: дорабатывать текущее решение и самостоятельно исследовать возможности для его улучшения.
  • Заниматься аналитикой и отчетностью: создавать и поддерживать дашборды и отчеты (в т.ч. с разными моделями атрибуции) для мониторинга эффективности и поиска точек роста
  • Консультировать команды: помогать коллегам из маркетинга и продукта в построении отчетов в PostHog, интерпретировать данные и формулировать гипотезы
  • Проверять гипотезы: искать и предлагать решения для оценки эффективности изменений с применением корректных статистических методов, включая, но не ограничиваясь, A/B-тестирование
Мы ожидаем
  •  Знания в области математической статистики и умение применять различные методы для оценки значимости результатов
  • Опыт написания SQL-запросов и обработки данных на Python
  • Умение строить аналитические отчеты, дашборды
  • Понимание принципов работы веб-аналитики и сбора данных
  • Опыт работы с системами веб-аналитики (GA4, Яндекс.Метрика, Amplitude, Matomo, Posthog - любые другие)
  • Опыт работы с Tag Manager
  • Понимание принципов сквозной аналитики
Будет плюсом

Опыт работы с ClickHouse, BigQuery, PowerBI, Google Data Studio, Yandex Datalens или аналогичными

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Маркетинг и PR
CRM-маркетолог

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных