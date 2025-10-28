Техническая поддержка
Специалист продуктовой поддержки
Сформированная программа обучения новых сотрудников. Возможность поработать с огромным разноплановым стеком услуг. Огромное количество квалифицированных специалистов, которые всегда смогут помочь тебе дать точный ответ на запрос клиента.
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты/почту/телефон
- Взаимодействовать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании
- Обрабатывать события во внутренней системе мониторинга
Мы ожидаем
- Грамотная письменная и устная речь
- Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
- Опыт работы на аналогичной позиции в шаред-хостинге/интернет-провайдере не менее 1-го года
- Уверенные знания сетей на уровне коммутации и маршрутизации
Знание систем/программ
- Опыт администрирования в ОС Linux/Windows
- Настройка/дебаг сетевых подключений
- Уверенная работа через SSH
Будет плюсом
- Работа с выделенными и облачными серверами как с услугами, также практическое использование их в работе
- Понимание работы систем виртуализации и оркестрации
- Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
- Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса