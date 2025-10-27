Инженеры дата-центра

Младший инженер ИТО

Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри. Вы будете иметь уникальную возможность прямого взаимодействия с клиентами и выполнения физических подключений. Это даст вам реальное преимущество в понимании работы и устройства всех проектов компании.

Благодаря работе над реальными задачами и контакту с клиентскими схемами коммутации и оборудованием, вы сможете лучше понять, какие цели и требования стоят перед использованием определенного серверного оборудования. Решение проблем клиентов будет способствовать непрерывному расширению ваших профессиональных знаний и применению их на практике.

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Мониторинг работы оборудования дата-центра
  • Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
  • Техническая поддержка клиентов дата-центра (тикет-система, почта)
  • Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
  • Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
  • Ведение отчетной документации в корпоративных системах
  • Участие в проектах департамента
Мы ожидаем
  • Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой
  • Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
  • Знание основных сетевых сервисов (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
  • Знание стека протоколов TCP/IP
  • Опыт установки ОС Windows и знание основных сервисов Microsoft
  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Опыт монтажа СКС
  • Аккуратность и внимательность к деталям, умение структурировать полученную информацию
  • Способность быстро и самостоятельно обучаться
Будет плюсом
  • Понимание принципов работы компьютерных сетей и методов диагностики неполадок
  • Знание систем мониторинга
  • Знание основных линеек серверного и сетевого оборудования
  • Умение читать техническую документацию на английском языке
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

