Младший инженер ИТО

Инженеры дата-центра

Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри. Вы будете иметь уникальную возможность прямого взаимодействия с клиентами и выполнения физических подключений. Это даст вам реальное преимущество в понимании работы и устройства всех проектов компании.



Благодаря работе над реальными задачами и контакту с клиентскими схемами коммутации и оборудованием, вы сможете лучше понять, какие цели и требования стоят перед использованием определенного серверного оборудования. Решение проблем клиентов будет способствовать непрерывному расширению ваших профессиональных знаний и применению их на практике.