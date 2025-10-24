Системное администрирование

Стажер (Отдел офисного администрирования)

Наша команда в Selectel отвечает за поддержку офисной инфраструктуры. Мы облегчаем коллегам работу со стандартными офисными сервисами и помогаем в решении нестандартных ситуаций, возникающих в работе с техникой или ПО.

Мы находимся в поиске нового коллеги в нашу дружную команду!

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Помогать сотрудникам в решении технических вопросов и инцидентов первой линии (ПК, принтеры, сеть, ПО)
  • Принимать и регистрировать обращения пользователей в системе заявок Jira
  • Диагностировать и устранять проблемы с оборудованием и программным обеспечением
  • Настраивать рабочие станции (Windows, macOS, Linux), устанавливать ПО и обновления
  • Поддерживать в рабочем состоянии оргтехнику и системы видеоконференцсвязи
  • Вести учет техники, ее подготовку и выдачу пользователям
  • Поддерживать актуальность внутренней базы знаний
  • Сопровождать корпоративные онлайн-мероприятия, вебинары, трансляции
  • Предлагать идеи по улучшению и автоматизации рабочих процессов
Мы ожидаем
  • Интерес к сфере ИТ и желание развиваться в направлении системного администрирования и технической поддержки
  • Понимание, как устроен компьютер, сеть и операционные системы
  • Уверенное владение Windows, базовое знакомство с Linux/macOS
  • Представление о работе корпоративных сервисов и доменных учетных записей (Active Directory, почта, сетевые ресурсы)
  • Навыки установки программ, настройки оборудования и периферии
  • Способность анализировать и решать типовые инциденты пользователей
  • Готовность работать с системами заявок и внутренней документацией
  • Внимательность, ответственность, вежливость при работе с пользователями
  • Умение быстро разбираться в новых инструментах и технологиях
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработную плату и премии по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Системное администрирование
Системный инженер в команду Compute

Санкт-Петербург / Удаленно

Системное администрирование
Team Lead Команды сопровождения и развития инфраструктуры Объектного хранилища

Удаленная работа

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных