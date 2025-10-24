Стажер (Отдел офисного администрирования)
Наша команда в Selectel отвечает за поддержку офисной инфраструктуры. Мы облегчаем коллегам работу со стандартными офисными сервисами и помогаем в решении нестандартных ситуаций, возникающих в работе с техникой или ПО.
Мы находимся в поиске нового коллеги в нашу дружную команду!
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Помогать сотрудникам в решении технических вопросов и инцидентов первой линии (ПК, принтеры, сеть, ПО)
- Принимать и регистрировать обращения пользователей в системе заявок Jira
- Диагностировать и устранять проблемы с оборудованием и программным обеспечением
- Настраивать рабочие станции (Windows, macOS, Linux), устанавливать ПО и обновления
- Поддерживать в рабочем состоянии оргтехнику и системы видеоконференцсвязи
- Вести учет техники, ее подготовку и выдачу пользователям
- Поддерживать актуальность внутренней базы знаний
- Сопровождать корпоративные онлайн-мероприятия, вебинары, трансляции
- Предлагать идеи по улучшению и автоматизации рабочих процессов
Мы ожидаем
- Интерес к сфере ИТ и желание развиваться в направлении системного администрирования и технической поддержки
- Понимание, как устроен компьютер, сеть и операционные системы
- Уверенное владение Windows, базовое знакомство с Linux/macOS
- Представление о работе корпоративных сервисов и доменных учетных записей (Active Directory, почта, сетевые ресурсы)
- Навыки установки программ, настройки оборудования и периферии
- Способность анализировать и решать типовые инциденты пользователей
- Готовность работать с системами заявок и внутренней документацией
- Внимательность, ответственность, вежливость при работе с пользователями
- Умение быстро разбираться в новых инструментах и технологиях
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработную плату и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса