Специалист технической поддержки (Отдел офисного администрирования)
Наша команда в Selectel отвечает за поддержку офисной инфраструктуры. Мы облегчаем коллегам работу со стандартными офисными сервисами и помогаем в решении нестандартных ситуаций, возникающих в работе с техникой или ПО.
Также наша команда осуществляет сопровождение внутренних и внешних мероприятий (съемки, видео-трансляции и видеомонтаж).
Мы находимся в поиске нового коллеги в нашу дружную команду!
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Помогать коллегам в любых вопросах офисного администрирования: для нас важно быть вежливыми, эмпатичными, уметь докапываются до корня проблемы, даже если коллега формулирует свой вопрос неточно, объяснять сложные технические решения простым и понятным языком.
- Помогать и контролировать обработку запросов коллег в чатах и Jira
- Совместно с коллегами поддерживать внутреннюю базу знаний отдела в актуальном состоянии
- В случае необходимости сопровождать технически мероприятия, трансляции, вебинары компании
- Поддерживать в рабочем состоянии системы видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц залах
- Обслуживать оргтехнику
- Подготавливать оборудование для сотрудников и помогать с его обслуживанием (диагностика проблем, установка ОС, антивируса, добавление групповых политик и пр.)
- Участвовать в процессе закупки офисного оборудования и программного обеспечения
- Вести учет техники, автоматизировать и предлагать улучшения рабочих процессов
Мы ожидаем
- Опыт работы с Linux (Ubuntu), MacOS
- Опыт администрирования клиентских и серверных ОС Microsoft Windows
- Знание принципов работы: электронной почты, сетей передачи данных, стека протоколов TCP/IP
- Опыт работы с офисными программами на уровне продвинутого пользователя
- Умение самостоятельно установить любую стандартную программу и разобраться с ее настройками
- Опыт работы с Active Directory
- Опыт работы с Kaspersky
- Опыт настройки ЭДО, Банк-клиент и т.п. (сертификаты, обновление эцп), офисной телефонии (Mango)
- Опыт работы с оргтехникой Kyocera
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса