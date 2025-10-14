Системное администрирование

Специалист технической поддержки (Отдел офисного администрирования)

Наша команда в Selectel отвечает за поддержку офисной инфраструктуры. Мы облегчаем коллегам работу со стандартными офисными сервисами и помогаем в решении нестандартных ситуаций, возникающих в работе с техникой или ПО.

Также наша команда осуществляет сопровождение внутренних и внешних мероприятий (съемки, видео-трансляции и видеомонтаж).

Мы находимся в поиске нового коллеги в нашу дружную команду!

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Помогать коллегам в любых вопросах офисного администрирования: для нас важно быть вежливыми, эмпатичными, уметь докапываются до корня проблемы, даже если коллега формулирует свой вопрос неточно, объяснять сложные технические решения простым и понятным языком.
  • Помогать и контролировать обработку запросов коллег в чатах и Jira
  • Совместно с коллегами поддерживать внутреннюю базу знаний отдела в актуальном состоянии
  • В случае необходимости сопровождать технически мероприятия, трансляции, вебинары компании
  • Поддерживать в рабочем состоянии системы видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц залах
  • Обслуживать оргтехнику
  • Подготавливать оборудование для сотрудников и помогать с его обслуживанием (диагностика проблем, установка ОС, антивируса, добавление групповых политик и пр.)
  • Участвовать в процессе закупки офисного оборудования и программного обеспечения
  • Вести учет техники, автоматизировать и предлагать улучшения рабочих процессов
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Linux (Ubuntu), MacOS
  • Опыт администрирования клиентских и серверных ОС Microsoft Windows
  • Знание принципов работы: электронной почты, сетей передачи данных, стека протоколов TCP/IP
  • Опыт работы с офисными программами на уровне продвинутого пользователя
  • Умение самостоятельно установить любую стандартную программу и разобраться с ее настройками
  • Опыт работы с Active Directory
  • Опыт работы с Kaspersky
  • Опыт настройки ЭДО, Банк-клиент и т.п. (сертификаты, обновление эцп), офисной телефонии (Mango)
  • Опыт работы с оргтехникой Kyocera
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

