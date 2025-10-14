Специалист технической поддержки (Отдел офисного администрирования)

Системное администрирование

Наша команда в Selectel отвечает за поддержку офисной инфраструктуры. Мы облегчаем коллегам работу со стандартными офисными сервисами и помогаем в решении нестандартных ситуаций, возникающих в работе с техникой или ПО.

Также наша команда осуществляет сопровождение внутренних и внешних мероприятий (съемки, видео-трансляции и видеомонтаж).

Мы находимся в поиске нового коллеги в нашу дружную команду!