Младший специалист по безопасности

Основные задачи

Проводить работу по правовой и организационной защите компании, по защите коммерческой тайны

Участие в организации и обеспечении внутриобъектного пропускного режима

Участие в организации работы (взаимодействие) со службами МВД и др в сфере правоохранительной деятельности и антитеррористической защищённости

Контроль соблюдения требований режима безопасности сотрудниками и посетителями

Участие в разработке основополагающих документов по обеспечению безопасности компании (инструкции, положения, правила)

Мы ожидаем

Среднее (неоконченое высшее) образование юридическое (техническое)

Владение ПК (Word, Excel или аналогичные)

Знание систем/программ

Уверенный пользователь ПК, Word, Exel (или аналогичные по функционалу)

Пользователь Jira, Confluence (или аналогичные по функционалу)

Будет плюсом

Опыт работы в экономической безопасности

Наличие водительского удостоверения

Пользователь Трассир, Майкроскоп, Парсек (или аналогичные по функционалу)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса