Младший специалист по безопасности
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Проводить работу по правовой и организационной защите компании, по защите коммерческой тайны
- Участие в организации и обеспечении внутриобъектного пропускного режима
- Участие в организации работы (взаимодействие) со службами МВД и др в сфере правоохранительной деятельности и антитеррористической защищённости
- Контроль соблюдения требований режима безопасности сотрудниками и посетителями
- Участие в разработке основополагающих документов по обеспечению безопасности компании (инструкции, положения, правила)
Мы ожидаем
- Среднее (неоконченое высшее) образование юридическое (техническое)
- Владение ПК (Word, Excel или аналогичные)
Знание систем/программ
- Уверенный пользователь ПК, Word, Exel (или аналогичные по функционалу)
- Пользователь Jira, Confluence (или аналогичные по функционалу)
Будет плюсом
- Опыт работы в экономической безопасности
- Наличие водительского удостоверения
- Пользователь Трассир, Майкроскоп, Парсек (или аналогичные по функционалу)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса