Back office

Младший специалист по безопасности

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Проводить работу по правовой и организационной защите компании, по защите коммерческой тайны
  • Участие в организации и обеспечении внутриобъектного пропускного режима
  • Участие в организации работы (взаимодействие) со службами МВД и др в сфере правоохранительной деятельности и антитеррористической защищённости
  • Контроль соблюдения требований режима безопасности сотрудниками и посетителями
  • Участие в разработке основополагающих документов по обеспечению безопасности компании (инструкции, положения, правила)
Мы ожидаем
  • Среднее (неоконченое высшее) образование юридическое (техническое)
  • Владение ПК (Word, Excel или аналогичные)
Знание систем/программ
  • Уверенный пользователь ПК, Word, Exel (или аналогичные по функционалу)
  • Пользователь Jira, Confluence (или аналогичные по функционалу)
Будет плюсом
  • Опыт работы в экономической безопасности
  • Наличие водительского удостоверения
  • Пользователь Трассир, Майкроскоп, Парсек (или аналогичные по функционалу)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Back office
Менеджер по сопровождению договорной работы

Санкт-Петербург

Back office
Менеджер по оплате

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных