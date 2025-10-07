Senior Python-разработчик в команду DBaaS

Backend-разработка

Мы создаём облачный сервис баз данных, который задаёт стандарты на рынке. Первые в России запустили DBaaS на выделенных серверах и два года подряд удерживаем лидерство. Команда работает с современным стеком, внедряет микросервисы, готовится к переезду в Kubernetes и влияет на архитектурные решения!