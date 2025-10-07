Senior Python-разработчик в команду DBaaS
Мы создаём облачный сервис баз данных, который задаёт стандарты на рынке. Первые в России запустили DBaaS на выделенных серверах и два года подряд удерживаем лидерство. Команда работает с современным стеком, внедряет микросервисы, готовится к переезду в Kubernetes и влияет на архитектурные решения!
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать и развивать сервис "Облачные базы данных"
- Проектировать архитектуру сервисов и взаимодействие компонентов
- Поддерживать открытые SDK для работы с публичными API сервисов
- Описывать устройство и особенности сервисов в технической документации
- Готовить код к развёртыванию в тестовых и продуктовых средах
- Проводить код-ревью и делиться экспертизой с коллегами
- Консультировать техническую поддержку по продукту
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Понимание архитектурных паттернов и проектирования сервисов
- Опыт работы с асинхронными фреймворками: FastAPI / asyncio / httpx
- Опыт работы с операционными системами GNU/Linux, понимание принципов контейнеризации
- Опыт работы с реляционными базами данных: PostgreSQL / MySQL
- Понимание современных DevOps практик, CI/CD, опыт подготовки ПО к эксплуатации
- Понимание протоколов HTTPS, WebSocket
- Умение писать тесты и обеспечивать надежность кода
Будет плюсом
- Опыт разработки на Go
- Опыт работы с Ansible, Terraform или другими инструментами конфигурации
- Опыт работы с Kubernetes и OpenStack
- Опыт работы с очередями сообщений: Kafka / RabbitMQ
- Опыт развёртывания и эксплуатации баз данных: PostgreSQL / MySQL / ClickHouse / Redis.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .