Backend-разработка

Senior Python-разработчик в команду DBaaS

Мы создаём облачный сервис баз данных, который задаёт стандарты на рынке. Первые в России запустили DBaaS на выделенных серверах и два года подряд удерживаем лидерство. Команда работает с современным стеком, внедряет микросервисы, готовится к переезду в Kubernetes и влияет на архитектурные решения!

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать и развивать сервис "Облачные базы данных"
  • Проектировать архитектуру сервисов и взаимодействие компонентов
  • Поддерживать открытые SDK для работы с публичными API сервисов
  • Описывать устройство и особенности сервисов в технической документации
  • Готовить код к развёртыванию в тестовых и продуктовых средах
  • Проводить код-ревью и делиться экспертизой с коллегами
  • Консультировать техническую поддержку по продукту
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Понимание архитектурных паттернов и проектирования сервисов
  • Опыт работы с асинхронными фреймворками: FastAPI / asyncio / httpx
  • Опыт работы с операционными системами GNU/Linux, понимание принципов контейнеризации
  • Опыт работы с реляционными базами данных: PostgreSQL / MySQL
  • Понимание современных DevOps практик, CI/CD, опыт подготовки ПО к эксплуатации
  • Понимание протоколов HTTPS, WebSocket
  • Умение писать тесты и обеспечивать надежность кода
Будет плюсом
  • Опыт разработки на Go
  • Опыт работы с Ansible, Terraform или другими инструментами конфигурации
  • Опыт работы с Kubernetes и OpenStack
  • Опыт работы с очередями сообщений: Kafka / RabbitMQ
  • Опыт развёртывания и эксплуатации баз данных: PostgreSQL / MySQL / ClickHouse / Redis.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Tech Lead (Go) в команду IAM

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Fullstack-разработчик

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных