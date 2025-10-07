Эксплуатация дата-центра

Специалист по складскому учету на склад сборки Цветочная

Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудования.
В отделе коллеги занимаются сборкой и ремонтом серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР)

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Приём ТМЦ на склад
  • Организация учета и хранения ТМЦ на складе
  • Выдача ТМЦ со склада
  • Проведение движения ТМЦ в 1С по разным проектам
  • Ведение складской документации
  • Комплектация товара по накладным
  • Отгрузка скомплектованных заказов
  • Участие в инвентаризациях
  • Поддержание чистоты и порядка на территории склада
  • Выполнение проверки и очистки устройств хранения данных
Мы ожидаем
  • Опыт работы на складе электроники
  • Знание принципов размещения и хранения
  • Опыт работы с 1С и таблицами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

