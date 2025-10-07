Специалист по складскому учету на склад сборки Берзарина

Эксплуатация дата-центра

Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудования.

В отделе коллеги занимаются сборкой и ремонтом серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР)