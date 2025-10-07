Специалист по складскому учету на склад сборки Берзарина
Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудования.
В отделе коллеги занимаются сборкой и ремонтом серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР)
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Приём ТМЦ на склад
- Организация учета и хранения ТМЦ на складе
- Выдача ТМЦ со склада
- Проведение движения ТМЦ в 1С по разным проектам
- Ведение складской документации
- Комплектация товара по накладным
- Отгрузка скомплектованных заказов
- Участие в инвентаризациях
- Поддержание чистоты и порядка на территории склада
- Выполнение проверки и очистки устройств хранения данных
Мы ожидаем
- Опыт работы на складе электроники
- Знание принципов размещения и хранения
- Опыт работы с 1С и таблицами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
