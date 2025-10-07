Младший инженер в команду сборки (Берзарина)
Наш отдел занимается сборкой и ремонтом всех серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР), офисное оборудование. В команду отдела сборки Берзарина открыта вакансия Младшего инженера
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Сборка серверов разной сложности
- Диагностика комплектующих
- Поиск и решение железячных проблем
- Получение и учёт оборудования
Мы ожидаем
- Опыт сборка и ремонта ПК/ноутбуков
- Опыт установки ОС Linux, знание командной строки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .