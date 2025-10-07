Младший инженер в команду сборки (Берзарина)

Инженеры дата-центра

Наш отдел занимается сборкой и ремонтом всех серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР), офисное оборудование. В команду отдела сборки Берзарина открыта вакансия Младшего инженера