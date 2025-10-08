Сервисный инженер-энергетик в отдел сервиса и ТО

Эксплуатация дата-центра

Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания компании Selectel.

Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei и Schneider Electric, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый).

Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus, TCP/IP объединены в единую систему диспетчеризации.

Selectel - компания полного цикла, от владения зданий и их проектирования в которых располагаются дата-центры, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).