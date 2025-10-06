Frontend-разработка

Frontend-разработчик (Angular) в Отдел разработки Объектного хранилища

Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсе продуктов Объектного Хранилища
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
  • Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионого тестирования существующих фич
  • Проводить ручное тестирование своих задач
  • Работать в команде с бэкенд-разработчиками, совместно проектировать контракты взаимодействия
  • Вести проектную документацию
  • Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлении техническим долгом
  • Принимать активное участие в доработках общего core-функционала панели управления Selectel
  • Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
Мы ожидаем
  • Уверенно владеете HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
  • Умеете пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Имеете опыт разработки на Angular 17 и выше
  • Понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимаете принципы работы его отдельных составляющих
  • Знаете, как устроено клиент-серверное взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
  • Умеете настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD пайплайны
  • Имеете опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
  • Знаете, как устроен мониторинг frontend приложений и организация работы с ошибками (sentry и тп)
  • Умеете разбираться в чужом коде, имеете опыт командной разработки и навыки code review
  • Имеете опыт работы с Git, Jira и тп
Будет плюсом
  • Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
  • Опыт работы с техническими продуктами: облачные провайдеры, UI для баз данных
  • Опыт оптимизации производительности на FE
  • T-shape в смежных сферах - BE, QA
Про условия
  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

