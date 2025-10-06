Frontend-разработчик (Angular) в Отдел разработки Объектного хранилища
Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсе продуктов Объектного Хранилища
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
- Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионого тестирования существующих фич
- Проводить ручное тестирование своих задач
- Работать в команде с бэкенд-разработчиками, совместно проектировать контракты взаимодействия
- Вести проектную документацию
- Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлении техническим долгом
- Принимать активное участие в доработках общего core-функционала панели управления Selectel
- Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
Мы ожидаем
- Уверенно владеете HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
- Умеете пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Имеете опыт разработки на Angular 17 и выше
- Понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимаете принципы работы его отдельных составляющих
- Знаете, как устроено клиент-серверное взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Умеете настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD пайплайны
- Имеете опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
- Знаете, как устроен мониторинг frontend приложений и организация работы с ошибками (sentry и тп)
- Умеете разбираться в чужом коде, имеете опыт командной разработки и навыки code review
- Имеете опыт работы с Git, Jira и тп
Будет плюсом
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
- Опыт работы с техническими продуктами: облачные провайдеры, UI для баз данных
- Опыт оптимизации производительности на FE
- T-shape в смежных сферах - BE, QA
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .