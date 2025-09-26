Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации

Мы — команда инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10 МВт.

Все инженерные системы оборудованы мониторингом и объединены в единую систему диспетчеризации по протоколу Modbus. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, контроллеры автоматизации Siemens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а также собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.

Десятки тысяч довольных клиентов.

Компания полного цикла: от владения зданиями, в которых располагаются дата-центры, и их проектирования — до сборки серверов и разработки программного обеспечения (более 500 IT-специалистов и разработчиков).

  • Москва
  • Сменный
Откликнуться на
Основные задачи
  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД; отслеживание, фиксация инцидентов, аварийных ситуаций и плановых работ
  • Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий
  • Обходы и осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД; запуск ДГУ
  • Локальный ремонт/замена АВ в электрощитах инженерных систем ЦОД; вызов сервисных и аварийных служб
  • Участие в плановых работах и техническом обслуживании (ТО)
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов; базовый монтаж распределительного электрооборудования (сборка схем, нагрузочные испытания)
  • При необходимости — прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (электрощиты, вентустановки, насосы, ДГУ, ИБП)
  • Оперативное переключение в ЭУ; выставление уставок на оборудовании; контроль работ в серверных залах и на площадке
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
  • Работа с лифтами и подъемниками
Мы ожидаем
  • Наличие группы по электробезопасности не ниже 3-й для работы в сетях до и свыше 1000 В
  • Знание правил устройства электроустановок и безопасной эксплуатации машин, механизмов
  • Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных или службах эксплуатации промышленных инженерных сетей
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
  • Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ
Знание систем/программ

Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа. Word, Excel, Google Docs на уровне продвинутого пользователя.

Будет плюсом
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Опыт работы с системами мониторинга и диспетчеризации
  • Опыт работы с дизель-генераторными установками
  • Знание ПК на уровне уверенного пользователя
  • Опыт работы в дата-центрах или крупных серверных залах
  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
  • Знания по электробезопасности в электроустановках свыше 1000 В
  • Опыт диагностики неисправностей электрощитового и электротехнического оборудования, анализа работы компонентов инженерных систем
  • Наличие сертификатов повышения квалификации и обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
  • Умение читать техническую документацию на английском языке
  • Навыки работы с графическими редакторами AutoCAD, Visio и другими
  • Умение работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. И опыт работы с такими системами как NetBox, Grafanа. Word, Excel, Google Docs на уровне продвинутого пользователя
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Эксплуатация дата-центра
