Системное администрирование
Старший Platform-инженер (Devops)
Мы развиваем платформенные сервисы компании и ищем в команду опытного DevOps-инженера, который поможет нам строить надежные, масштабируемые и производительные решения!
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Проектировать и развивать платформенные сервисы (Kubernetes, CI/CD, observability, security) как продукт для команд-разработчиков
- Оптимизировать PaaS под требования высокой доступности, масштабируемости и безопасности
- Обеспечивать отказоустойчивость, наблюдаемость и предсказуемость платформенных сервисов
- Решать сложные инциденты, устранять системные проблемы и узкие места
- Вести и развивать практики SRE (SLI/SLO/SLA, постмортемы, capacity planning)
- Реализовывать DevSecOps-практики на уровне платформы (Zero Trust, supply chain security, shift-left)
- Управлять секретами, сертификацией и безопасностью CI/CD пайплайнов
- Развивать инфраструктуру через IaC (Terraform, GitOps, Kubernetes Operators)
- Строить и поддерживать мультикластерные/мульти-региональные решения
- Автоматизировать CI/CD процессы и интегрировать инструменты в платформу
- Наставлять инженеров в команде, проводить код-ревью, делиться опытом
- Участвовать в принятии ключевых инженерных решений
- Продвигать best practices в области DevOps и Platform Engineering
Мы ожидаем
OPS трек:
- Kubernetes на проде - экспертные знания Kubernetes: управление контроллерами и операторами, HPA, VPA, опыт работы с CNI/CSI-плагинами и интеграция с облачными сервисами;
- PaaS-инфраструктуры - опыт проектирования и эксплуатации мульти-кластерных и мульти-региональных решений, организация отказоустойчивости и масштабируемости;
- Infrastructure as Code - уверенный опыт с Terraform/Terragrunt и GitOps-подходами (FluxCD/ArgoCD), умение описывать и поддерживать инфраструктуру как продукт;
- CI/CD - автоматизация релизов, в том числе с учетом безопасности и тестирования инфраструктуры.
- Мониторинг - продвинутое использование Prometheus, Thanos, Grafana, Loki; проектирование метрик и дашбордов для платформы, настройка alerting’а;
- Linux для продакшн-систем - опыт администрирования и оптимизации систем под высокую нагрузку, диагностика сложных инцидентов;
- Секреты и безопасность - управление чувствительными данными (секреты, токены, сертификаты) с использованием современных инструментов (Secret Manager, Vault, KMS).
DevSecOps трек:
- Zero Trust - понимание подхода, при котором нет «доверенных зон», а безопасность строится вокруг строгой аутентификации и минимизации прав доступа;
- Supply Chain Security - опыт или интерес к защите цепочки поставки ПО: проверка артефактов, использование подписей образов, контроль зависимостей;
- Shift Left - практика внедрения безопасности на ранних стадиях разработки: статический анализ кода, проверка IaC, автоматизированные тесты безопасности в CI/CD;
- Безопасная эксплуатация PaaS — проектирование архитектуры с учетом угроз (изоляция окружений, защита API, безопасное хранение и передача данных).
Будет плюсом
- Готовность менторить коллег и помогать в развитии команды
- Желание помогать клиентам в решении их задач
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .