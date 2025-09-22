Системное администрирование

Старший Platform-инженер (Devops)

Мы развиваем платформенные сервисы компании и ищем в команду опытного DevOps-инженера, который поможет нам строить надежные, масштабируемые и производительные решения!

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектировать и развивать платформенные сервисы (Kubernetes, CI/CD, observability, security) как продукт для команд-разработчиков
  • Оптимизировать PaaS под требования высокой доступности, масштабируемости и безопасности
  • Обеспечивать отказоустойчивость, наблюдаемость и предсказуемость платформенных сервисов
  • Решать сложные инциденты, устранять системные проблемы и узкие места
  • Вести и развивать практики SRE (SLI/SLO/SLA, постмортемы, capacity planning)
  • Реализовывать DevSecOps-практики на уровне платформы (Zero Trust, supply chain security, shift-left)
  • Управлять секретами, сертификацией и безопасностью CI/CD пайплайнов
  • Развивать инфраструктуру через IaC (Terraform, GitOps, Kubernetes Operators)
  • Строить и поддерживать мультикластерные/мульти-региональные решения
  • Автоматизировать CI/CD процессы и интегрировать инструменты в платформу
  • Наставлять инженеров в команде, проводить код-ревью, делиться опытом
  • Участвовать в принятии ключевых инженерных решений
  • Продвигать best practices в области DevOps и Platform Engineering
Мы ожидаем
OPS трек:
  • Kubernetes на проде - экспертные знания Kubernetes: управление контроллерами и операторами, HPA, VPA, опыт работы с CNI/CSI-плагинами и интеграция с облачными сервисами;
  • PaaS-инфраструктуры - опыт проектирования и эксплуатации мульти-кластерных и мульти-региональных решений, организация отказоустойчивости и масштабируемости;
  • Infrastructure as Code - уверенный опыт с Terraform/Terragrunt и GitOps-подходами (FluxCD/ArgoCD), умение описывать и поддерживать инфраструктуру как продукт;
  • CI/CD - автоматизация релизов, в том числе с учетом безопасности и тестирования инфраструктуры.
  • Мониторинг - продвинутое использование Prometheus, Thanos, Grafana, Loki; проектирование метрик и дашбордов для платформы, настройка alerting’а;
  • Linux для продакшн-систем - опыт администрирования и оптимизации систем под высокую нагрузку, диагностика сложных инцидентов;
  • Секреты и безопасность - управление чувствительными данными (секреты, токены, сертификаты) с использованием современных инструментов (Secret Manager, Vault, KMS).
DevSecOps трек:
  • Zero Trust - понимание подхода, при котором нет «доверенных зон», а безопасность строится вокруг строгой аутентификации и минимизации прав доступа;
  • Supply Chain Security - опыт или интерес к защите цепочки поставки ПО: проверка артефактов, использование подписей образов, контроль зависимостей;
  • Shift Left - практика внедрения безопасности на ранних стадиях разработки: статический анализ кода, проверка IaC, автоматизированные тесты безопасности в CI/CD;
  • Безопасная эксплуатация PaaS — проектирование архитектуры с учетом угроз (изоляция окружений, защита API, безопасное хранение и передача данных).
Будет плюсом
  • Готовность менторить коллег и помогать в развитии команды
  • Желание помогать клиентам в решении их задач
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

