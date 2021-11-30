Менеджер продуктов

Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel.
Вот крупные кусочки над которыми работает команда:
- Управление деньгами клиента: выставление счетов, обработка входящих платежей (платежные системы, онлайн кассы), управление системой балансов, расчет прогноза баланса
- Управление ценами и скидками всех облачных продуктов
- Каталог услуг, заказы клиентов
- Учет всех ресурсов оказанных клиенту
- Реферальная программа
На этой позиции тебе предстоит:
- Определение стратегии развития продукта
- Генерация идей для улучшения клиентского опыта
- Построение и проверка гипотез, поиск того, что точно нужно клиентам
- Формирование и приоритизация бэклога продукта, формирование роадмапа
- Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач, координация межкомандного взаимодействия
Наши ожидания:
- Опыт в роли менеджера продуктов/проектов от 2-х лет с выделенной командой разработки
- Навыки управления проектами и командой
- Способность смотреть на продукт глазами клиента
Будет плюсом:
- Знаете специфику электронной коммерции, протекающие бизнес-процессы учета оказанных услуг
Понимаете регуляторные требования к онлайн-платежам, онлайн-кассе
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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