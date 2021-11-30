Управление продуктами

Менеджер продуктов

Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel.

Вот крупные кусочки над которыми работает команда:

  • Управление деньгами клиента: выставление счетов, обработка входящих платежей (платежные системы, онлайн кассы), управление системой балансов, расчет прогноза баланса
  • Управление ценами и скидками всех облачных продуктов
  • Каталог услуг, заказы клиентов
  • Учет всех ресурсов оказанных клиенту
  • Реферальная программа
Санкт-Петербург
Гибкий
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Что делает команда биллинга? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel.

Вот крупные кусочки над которыми работает команда:

  • Управление деньгами клиента: выставление счетов, обработка входящих платежей (платежные системы, онлайн кассы), управление системой балансов, расчет прогноза баланса
  • Управление ценами и скидками всех облачных продуктов
  • Каталог услуг, заказы клиентов
  • Учет всех ресурсов оказанных клиенту
  • Реферальная программа
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Определение стратегии развития продукта
  • Генерация идей для улучшения клиентского опыта
  • Построение и проверка гипотез, поиск того, что точно нужно клиентам
  • Формирование и приоритизация бэклога продукта, формирование роадмапа
  • Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач, координация межкомандного взаимодействия

Наши ожидания:

  • Опыт в роли менеджера продуктов/проектов от 2-х лет с выделенной командой разработки
  • Навыки управления проектами и командой
  • Способность смотреть на продукт глазами клиента

Будет плюсом:

  • Знаете специфику электронной коммерции, протекающие бизнес-процессы учета оказанных услуг

  • Понимаете регуляторные требования к онлайн-платежам, онлайн-кассе


Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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