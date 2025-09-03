Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер систем ОВиК

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, систем кондиционирования офисов и технических помещений)
  • Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой
  • Замена вентиляторов, компрессоров, насосов
  • Чистка теплообменного оборудования
  • Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка
  • Замена радиаторов отопления, опрессовка.
  • Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (установка датчиков t/h, расширительных баков, запорной арматуры, замена вентиляторов, электродвигателей)
Мы ожидаем
  • Среднее специальное или высшее техническое образование (знание принципиальной схемы холодильных машин, основы термодинамики, гидродинамики)
  • Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
  • Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics, Danfoss, Weintek.
  • Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
  • Умение пользоваться технической документацией
  • Умение пользоваться специальным инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, цифровой манометрический коллектор, анемометр, станция регенерации фреона)
Знание систем/программ
  • Microsoft Office, AutoCAD, MCXShape, MCXDesign, 1tool, pCO Manager, Carel c.strategy, ZWorkbench, Bitzer Best software, EasyBuilder Pro, EasyAccess.
Будет плюсом
  • Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования
  • Готовность к осуществлению аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ
  • Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации
  • Знание систем промышленной автоматики
  • Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха
  • Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию
  • Навыки обновления ПО на контроллерах Carel, Danfoss, Beckhoff, Siemens, ПУ Weintek.
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

