Эксплуатация дата-центра
Сервисный инженер систем ОВиК
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, систем кондиционирования офисов и технических помещений)
- Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой
- Замена вентиляторов, компрессоров, насосов
- Чистка теплообменного оборудования
- Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка
- Замена радиаторов отопления, опрессовка.
- Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (установка датчиков t/h, расширительных баков, запорной арматуры, замена вентиляторов, электродвигателей)
Мы ожидаем
- Среднее специальное или высшее техническое образование (знание принципиальной схемы холодильных машин, основы термодинамики, гидродинамики)
- Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
- Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics, Danfoss, Weintek.
- Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
- Умение пользоваться технической документацией
- Умение пользоваться специальным инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, цифровой манометрический коллектор, анемометр, станция регенерации фреона)
Знание систем/программ
- Microsoft Office, AutoCAD, MCXShape, MCXDesign, 1tool, pCO Manager, Carel c.strategy, ZWorkbench, Bitzer Best software, EasyBuilder Pro, EasyAccess.
Будет плюсом
- Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования
- Готовность к осуществлению аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ
- Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации
- Знание систем промышленной автоматики
- Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха
- Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию
- Навыки обновления ПО на контроллерах Carel, Danfoss, Beckhoff, Siemens, ПУ Weintek.
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
