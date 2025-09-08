Младший менеджер по сопровождению договорной работы
Договорной отдел занимается подготовкой и сопровождением доходных договоров компании. При этом мы также выступаем в роли договорной поддержки для клиентов (как внутренних, так и внешних), обеспечивая полный цикл работы с договорами: от оформления и заключения до пролонгации и ответа на запросы. Наша работа тесно связана с биллинговой системой, что делает наш отдел уникальным в своем роде.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями
- Подготовка шаблонных документов: договоров, дополнительных соглашений, писем
- Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведение соответствующих реестров
- Отслеживание сроков действия договоров, пролонгация договоров
- Заключение партнерского договора с клиентами
- Отправка документов через электронный документооборот
Мы ожидаем
- Опыт работы на схожей позиции
- Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
- Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом
- Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
- Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом
- Опыт работы с клиентами *Опыт работы с договорами
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
- Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
