Младший менеджер по сопровождению договорной работы

Договорной отдел занимается подготовкой и сопровождением доходных договоров компании. При этом мы также выступаем в роли договорной поддержки для клиентов (как внутренних, так и внешних), обеспечивая полный цикл работы с договорами: от оформления и заключения до пролонгации и ответа на запросы. Наша работа тесно связана с биллинговой системой, что делает наш отдел уникальным в своем роде.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями
  • Подготовка шаблонных документов: договоров, дополнительных соглашений, писем
  • Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведение соответствующих реестров
  • Отслеживание сроков действия договоров, пролонгация договоров
  • Заключение партнерского договора с клиентами
  • Отправка документов через электронный документооборот
Мы ожидаем
  • Опыт работы на схожей позиции
  • Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
  • Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом
  • Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
  • Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом
  • Опыт работы с клиентами *Опыт работы с договорами
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

