Senior Golang-разработчик в команду IAM

Backend-разработка

Мы в поисках Golang-разработчика в команду IAM!

Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в Selectel.

Основной фокус команды - построение геораспределенной отказоустойчивой(переживем падение метеорита) платформы аутентификации и авторизации для облачных продуктов Selectel. Нашей системой пользуются не только конечные пользователи, но и команды других продуктов.

Наш стек: Go, Python, NATS, PostgreSQL, Mysql, OpenStack, Gitlab, Terraform