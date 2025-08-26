QA Engineer (web) в Команду разработки клиентских сервисов (manual)
Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями, интеграциями систем маркетинга.
Мы находимся в поиске опытного QA-инженера, который усилит команду своей экспертизой!
Стэк: TypeScript, html, Git, TestRail, Confluence/Jira, Playwright, Charles, Postman, Jmeter
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проведение ручного тестирования веб-приложений
- Разработка и проведение автоматизированного тестирования веб-приложений
- Проведение регрессионного тестирования по документации и ad-hoc тестирования в рамках релизов
- Фиксация выявленных ошибок и дефектов с помощью баг-трекинговой системы Jira
- Составление чек-листов, тест-кейсов и других видов тестовой документации в TestOps
- Взаимодействие с разработчиками по поводу корректного поведения тестируемых веб-приложений
Мы ожидаем
- Понимание основ теории и рекомендованные практики разработки с использованием следующих языков и технологий: JavaScript, Typescript, CSS, HTML
- Понимание основ теории и рекомендованные практики организации ручного тестирования веб-приложений
- Знание основ теории и рекомендованные практики написания автотестов веб-приложений
- Опыт работы c системой управления версиями Git
Про условия
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .