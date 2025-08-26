QA

QA Engineer (web) в Команду разработки клиентских сервисов (manual)

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями, интеграциями систем маркетинга.


Мы находимся в поиске опытного QA-инженера, который усилит команду своей экспертизой!

Стэк: TypeScript, html, Git, TestRail, Confluence/Jira, Playwright, Charles, Postman, Jmeter

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проведение ручного тестирования веб-приложений
  • Разработка и проведение автоматизированного тестирования веб-приложений
  • Проведение регрессионного тестирования по документации и ad-hoc тестирования в рамках релизов
  • Фиксация выявленных ошибок и дефектов с помощью баг-трекинговой системы Jira
  • Составление чек-листов, тест-кейсов и других видов тестовой документации в TestOps
  • Взаимодействие с разработчиками по поводу корректного поведения тестируемых веб-приложений
Мы ожидаем
  • Понимание основ теории и рекомендованные практики разработки с использованием следующих языков и технологий: JavaScript, Typescript, CSS, HTML
  • Понимание основ теории и рекомендованные практики организации ручного тестирования веб-приложений
  • Знание основ теории и рекомендованные практики написания автотестов веб-приложений
  • Опыт работы c системой управления версиями Git
Про условия
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных