Младший бухгалтер по расчетам с клиентами
В связи с расширением функционала группы открыта вакансия младшего бухгалтера в группу по расчетам с клиентами.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Работа с банковскими выписками российских и зарубежных банков: разнесение платежей по аккаунтам контрагентов; запрос документов, необходимых для пополнения баланса контрагента; выгрузка банковских выписок в 1С; сверка сумм поступлений
- Ежемесячная сверка корректности разнесений поступлений
- Ежемесячная работа с неопознанными поступлениями
- Помощь в ежеквартальной обработке задач по подтверждению и списанию дебиторской и кредиторской задолженности
Выставление счетов контрагентам
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
- Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
- Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
- Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
- Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности
- Желателен опыт с Jira и уверенная работа с excel
Знание систем/программ
- 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
- Банк-клиент
Будет плюсом
- - Опыт работы с Jira - Уверенная работа с excel
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .