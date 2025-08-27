Финансы и юриспруденция

Младший бухгалтер по расчетам с клиентами

В связи с расширением функционала группы открыта вакансия младшего бухгалтера в группу по расчетам с клиентами.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Работа с банковскими выписками российских и зарубежных банков: разнесение платежей по аккаунтам контрагентов; запрос документов, необходимых для пополнения баланса контрагента; выгрузка банковских выписок в 1С; сверка сумм поступлений
  • Ежемесячная сверка корректности разнесений поступлений
  • Ежемесячная работа с неопознанными поступлениями
  • Помощь в ежеквартальной обработке задач по подтверждению и списанию дебиторской и кредиторской задолженности

  • Выставление счетов контрагентам

Мы ожидаем
  • Опыт работы на аналогичной позиции
  • Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
  • Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
  • Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
  • Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
  • Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности
  • Желателен опыт с Jira и уверенная работа с excel
Знание систем/программ
  • 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
  • Банк-клиент
Будет плюсом
  • - Опыт работы с Jira - Уверенная работа с excel
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

