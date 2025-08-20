Инженеры дата-центра

Инженер по сопровождению производства электронных устройств

Ты наш человек, если: Ты - гуру в мире электроники, у тебя в крови течет ток, а к сердцу прижаты микросхемы. Ты способен управлять процессами производства электронных устройств лучше, чем геймпадом на сложности easy. - отсутствие легаси, можно прийти и построить производственную систему с нуля - высококвалифицированная команда

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка плана запуска проекта и контроль его выполнения
  • Планирование ресурсов, анализ производственных мощностей, составление плана производства
  • Проведение анализа рисков проекта и управление деятельностью по их снижению
  • Организация и контроль разработки и внедрение рациональной производственной и технологической документации
  • Разработка и внедрение системы управления качеством
  • Разработка и внедрение производственного флоу
Мы ожидаем
  • Высшее, средне-специальное техническое образование
  • Опыт от 1 года
  • Знание современного оборудования, материалов и технологических процессов радиоэлектронного производства
  • Понимание технической документации
  • Английский язык (В1 и выше)
  • Понимание принципов проектного управления и управления рисками
Знание систем/программ
  • Детальное знание линии производства электроники с ограничениями
  • CAM350
  • Знание технологии производства (и инструментария) печатных плат
Будет плюсом
  • Знание ISO 9001
  • Опыт работы на производстве PCB/PCBA
  • Опыт работы с контрактными производствами в тч зарубежными
  • Знание и практическое применение основных международных отраслевых стандартов радиоэлектронного производства
  • Опыт внедрения/ развития /сопровождения/поддержки ERP/АСУП системы
  • Опыт системного администрирования будет преимуществом
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

