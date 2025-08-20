Инженер по сопровождению производства электронных устройств
Ты наш человек, если: Ты - гуру в мире электроники, у тебя в крови течет ток, а к сердцу прижаты микросхемы. Ты способен управлять процессами производства электронных устройств лучше, чем геймпадом на сложности easy. - отсутствие легаси, можно прийти и построить производственную систему с нуля - высококвалифицированная команда
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка плана запуска проекта и контроль его выполнения
- Планирование ресурсов, анализ производственных мощностей, составление плана производства
- Проведение анализа рисков проекта и управление деятельностью по их снижению
- Организация и контроль разработки и внедрение рациональной производственной и технологической документации
- Разработка и внедрение системы управления качеством
- Разработка и внедрение производственного флоу
Мы ожидаем
- Высшее, средне-специальное техническое образование
- Опыт от 1 года
- Знание современного оборудования, материалов и технологических процессов радиоэлектронного производства
- Понимание технической документации
- Английский язык (В1 и выше)
- Понимание принципов проектного управления и управления рисками
Знание систем/программ
- Детальное знание линии производства электроники с ограничениями
- CAM350
- Знание технологии производства (и инструментария) печатных плат
Будет плюсом
- Знание ISO 9001
- Опыт работы на производстве PCB/PCBA
- Опыт работы с контрактными производствами в тч зарубежными
- Знание и практическое применение основных международных отраслевых стандартов радиоэлектронного производства
- Опыт внедрения/ развития /сопровождения/поддержки ERP/АСУП системы
- Опыт системного администрирования будет преимуществом
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
