Стратегия и аналитика

Младший аналитик в департамент стратегии

Selectel находится в поисках Младшего инвестиционного аналитика в Департамент стратегии. Команда занимается корпоративными финансами в Selectel, готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит различные исследования рынка и продуктов компании.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проводить исследования, формировать и проверять гипотезы по различным продуктам компании.
  • На основе полученных инсайтов делать полезные и применимые выводы
  • Оперативно отвечать на сложные и интересные adhoc вопросы
  • Анализировать основные финансовые и операционные показатели компании
  • Взаимодействовать со смежными подразделениями компании
  • Подготавливать аналитические материалы и презентации для принятия операционных и инвестиционных решений по текущим и перспективным проектам
  • Искать и консолидировать финансовую и отраслевую информации по компаниям и проектам в области IT
  • Участвовать в проведении M&A/DueDiligence потенциальных партнеров компании
Мы ожидаем
  • Знания в области корпоративных финансов и оценки бизнеса
  • Навыки финансового моделирования
  • Навыки в составлении cash flоws, P&L, balance sheets компании
  • Способность быстро учиться
  • Желание развиваться в IT бизнесе и участвовать в масштабных проектах
  • Работа с максимальным вниманием к деталям
  • Умение грамотно и структурировано излагать мысли, как устно, так и письменно
Знание систем/программ
  • Знание Microsoft Word, Excel и PowerPoint на уровне уверенного пользователя
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

