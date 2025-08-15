Младший аналитик в департамент стратегии
Selectel находится в поисках Младшего инвестиционного аналитика в Департамент стратегии. Команда занимается корпоративными финансами в Selectel, готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит различные исследования рынка и продуктов компании.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проводить исследования, формировать и проверять гипотезы по различным продуктам компании.
- На основе полученных инсайтов делать полезные и применимые выводы
- Оперативно отвечать на сложные и интересные adhoc вопросы
- Анализировать основные финансовые и операционные показатели компании
- Взаимодействовать со смежными подразделениями компании
- Подготавливать аналитические материалы и презентации для принятия операционных и инвестиционных решений по текущим и перспективным проектам
- Искать и консолидировать финансовую и отраслевую информации по компаниям и проектам в области IT
- Участвовать в проведении M&A/DueDiligence потенциальных партнеров компании
Мы ожидаем
- Знания в области корпоративных финансов и оценки бизнеса
- Навыки финансового моделирования
- Навыки в составлении cash flоws, P&L, balance sheets компании
- Способность быстро учиться
- Желание развиваться в IT бизнесе и участвовать в масштабных проектах
- Работа с максимальным вниманием к деталям
- Умение грамотно и структурировано излагать мысли, как устно, так и письменно
Знание систем/программ
- Знание Microsoft Word, Excel и PowerPoint на уровне уверенного пользователя
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .