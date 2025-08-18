Инженер по эксплуатации
Мы — команда инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10 МВт.
Все инженерные системы оборудованы мониторингом и объединены в единую систему диспетчеризации по протоколу Modbus. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, контроллеры автоматизации Siemens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а также собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.
Десятки тысяч довольных клиентов.
Компания полного цикла: от владения зданиями, в которых располагаются дата-центры, и их проектирования — до сборки серверов и разработки программного обеспечения (более 500 IT-специалистов и разработчиков).
- Москва
- Сменный
Основные задачи
- Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД; отслеживание, фиксация инцидентов, аварийных ситуаций и плановых работ
- Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий
- Обходы и осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД; запуск ДГУ
- Локальный ремонт/замена АВ в электрощитах инженерных систем ЦОД; вызов сервисных и аварийных служб
- Участие в плановых работах и техническом обслуживании (ТО)
- Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов; базовый монтаж распределительного электрооборудования (сборка схем, нагрузочные испытания)
- При необходимости — прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (электрощиты, вентустановки, насосы, ДГУ, ИБП)
- Оперативное переключение в ЭУ; выставление уставок на оборудовании; контроль работ в серверных залах и на площадке
- Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
- Работа с лифтами и подъемниками
Мы ожидаем
- Наличие группы по электробезопасности не ниже 3-й для работы в сетях до и свыше 1000 В
- Знание правил устройства электроустановок и безопасной эксплуатации машин, механизмов
- Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных или службах эксплуатации промышленных инженерных сетей
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
- Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ
Знание систем/программ
- Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа. Word, Excel, Google Docs на уровне продвинутого пользователя.
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Опыт работы с системами мониторинга и диспетчеризации
- Опыт работы с дизель-генераторными установками
- Знание ПК на уровне уверенного пользователя
- Опыт работы в дата-центрах или крупных серверных залах
- Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
- Знания по электробезопасности в электроустановках свыше 1000 В
- Опыт диагностики неисправностей электрощитового и электротехнического оборудования, анализа работы компонентов инженерных систем
- Наличие сертификатов повышения квалификации и обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
- Умение читать техническую документацию на английском языке
- Навыки работы с графическими редакторами AutoCAD, Visio и другими
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .