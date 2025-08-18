Инженер по эксплуатации

Эксплуатация дата-центра

Мы — команда инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10 МВт.

Все инженерные системы оборудованы мониторингом и объединены в единую систему диспетчеризации по протоколу Modbus. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, контроллеры автоматизации Siemens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а также собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.

Десятки тысяч довольных клиентов.

Компания полного цикла: от владения зданиями, в которых располагаются дата-центры, и их проектирования — до сборки серверов и разработки программного обеспечения (более 500 IT-специалистов и разработчиков).