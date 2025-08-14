HR

Младший специалист АХО

Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе, классная поддерживающая атмосфера в команде.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Размещать продукты (кофе, чай, сладости, нарезка лимонов и имбиря) и одноразовую посуду на кофе-поинтах 
  • Ежедневно поддерживать чистоту и обслуживать кофемашины, пурифайеры и кулеры в офисах, взаимодействовать с подрядчиками в случае поломки
  • Контролировать чистоту на кофе-поинтах и в офисных пространствах
  • Отслеживать наличие продуктов, посуды, хозяйственных товаров и своевременно их заказывать
  • Принимать товары и поддерживать порядок на складе хранения продуктов
  • Работать с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
  • Помогать сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативно давать обратную связь во внутренних чатах компании
  • Выполненять другие поручения непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, связанные с основной деятельностью младшего специалиста АХО
Мы ожидаем
  • Средне-специальное/ высшее образование/ незаконченное высшее
  • Коммуникабельность и безконфликтность
  • Внимательность к деталям
  • Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
Знание систем/программ
  • Умение работать в google docs и Excel
  • Опыт работы в jira и ЭДО
Будет плюсом
  • Опыт работы на кофе-поинтах/ в общепите или в сервисных службах
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

