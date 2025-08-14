HR
Младший специалист АХО
Мягкий и комфортный onbording с подробными чек-листами и описанием процессов на входе, классная поддерживающая атмосфера в команде.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Размещать продукты (кофе, чай, сладости, нарезка лимонов и имбиря) и одноразовую посуду на кофе-поинтах
- Ежедневно поддерживать чистоту и обслуживать кофемашины, пурифайеры и кулеры в офисах, взаимодействовать с подрядчиками в случае поломки
- Контролировать чистоту на кофе-поинтах и в офисных пространствах
- Отслеживать наличие продуктов, посуды, хозяйственных товаров и своевременно их заказывать
- Принимать товары и поддерживать порядок на складе хранения продуктов
- Работать с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
- Помогать сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативно давать обратную связь во внутренних чатах компании
- Выполненять другие поручения непосредственного руководителя и вышестоящего руководства, связанные с основной деятельностью младшего специалиста АХО
Мы ожидаем
- Средне-специальное/ высшее образование/ незаконченное высшее
- Коммуникабельность и безконфликтность
- Внимательность к деталям
- Умение работать с документами (счета, акты, договоры и т.д.)
Знание систем/программ
- Умение работать в google docs и Excel
- Опыт работы в jira и ЭДО
Будет плюсом
- Опыт работы на кофе-поинтах/ в общепите или в сервисных службах
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .