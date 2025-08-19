Backend-разработчик в Команду Cloud accounting

Backend-разработка

В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой. Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.