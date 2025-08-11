MLOps в команду Data/ML

ML

Мы ищем MLOps-инженера в команду Machine Learning Infrastructure Services!

Ты будешь участвовать в проектировании и развитии Inference Platform-as-a-Service — масштабируемой, отказоустойчивой и производительной платформы для сервинга ML-моделей.

Мы ищем специалиста с опытом и отраслевой экспертизой, готового принимать инженерные решения и развивать наши продукты!