Маркетинг и PR
Старший координатор
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Работа с договорами, контроль условий контрактов, участие в переговорах с подрядчиками
- Контроль исполнения бюджета департамента маркетинга, сопровождение оплат
- Подготовка регулярных отчетов (ежемесячных, квартальных), сбор и проверка данных
- Работа с маркировкой рекламы (ОРД): получение токенов, подготовка и подача регулярной отчетности
- Контроль соблюдения законодательства в сфере рекламы: мониторинг изменений, взаимодействие с юридическим отделом, внедрение новых требований в процессы маркетинга
- Оценка и минимизация юридических рисков при запуске рекламных и контентных проектов
- Помогать команде маркетинга корректно работать с юридическими вопросами
- Замечать, где процессы работают неэффективно, и предлагать улучшения
- Инициировать и внедрять изменения, автоматизировать рутинные задачи и помогать команде работать быстрее и эффективнее
- Управление командой операционных специалистов: постановка задач, контроль сроков и качества исполнения
- Отслеживание эффективности работы, регулярная обратная связь
- Участие в адаптации и развитии сотрудников
- Построение прозрачных рабочих процессов и распределения зон ответственности внутри команды
Мы ожидаем
- Опыт руководства проектами или небольшими командами
- Опыт работы на административной/операционной позиции в маркетинге или смежной функции (финансы, юридический блок, проектный офис)
- Умение работать с документами: понимать логику договоров и оплат, замечать риски
- Аккуратность и ответственность: много задач, в которых важны сроки, точность формулировок, корректные цифры
- Интерес и готовность разбираться в юридических нюансах — особенно в контексте маркетинга, рекламы и IP
- Базовое понимание законодательства в сфере рекламы (или желание разобраться)
- Системность, внимательность к деталям, стремление делать процессы прозрачными и удобными для всех участников
- Уверенные навыки коммуникации: предстоит активно взаимодействовать с внутренними командами, подрядчиками, партнерами
Будет плюсом
- Опыт работы с Jira, Excel или Google Sheets
- Знание специфики работы маркетинга, опыт работы в B2B или IT
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
