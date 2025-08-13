Маркетинг и PR

Старший координатор

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Работа с договорами, контроль условий контрактов, участие в переговорах с подрядчиками
  • Контроль исполнения бюджета департамента маркетинга, сопровождение оплат
  • Подготовка регулярных отчетов (ежемесячных, квартальных), сбор и проверка данных
  • Работа с маркировкой рекламы (ОРД): получение токенов, подготовка и подача регулярной отчетности
  • Контроль соблюдения законодательства в сфере рекламы: мониторинг изменений, взаимодействие с юридическим отделом, внедрение новых требований в процессы маркетинга
  • Оценка и минимизация юридических рисков при запуске рекламных и контентных проектов
  • Помогать команде маркетинга корректно работать с юридическими вопросами
  • Замечать, где процессы работают неэффективно, и предлагать улучшения
  • Инициировать и внедрять изменения, автоматизировать рутинные задачи и помогать команде работать быстрее и эффективнее
  • Управление командой операционных специалистов: постановка задач, контроль сроков и качества исполнения
  • Отслеживание эффективности работы, регулярная обратная связь
  • Участие в адаптации и развитии сотрудников
  • Построение прозрачных рабочих процессов и распределения зон ответственности внутри команды
Мы ожидаем
  • Опыт руководства проектами или небольшими командами
  • Опыт работы на административной/операционной позиции в маркетинге или смежной функции (финансы, юридический блок, проектный офис)
  • Умение работать с документами: понимать логику договоров и оплат, замечать риски
  • Аккуратность и ответственность: много задач, в которых важны сроки, точность формулировок, корректные цифры
  • Интерес и готовность разбираться в юридических нюансах — особенно в контексте маркетинга, рекламы и IP
  • Базовое понимание законодательства в сфере рекламы (или желание разобраться)
  • Системность, внимательность к деталям, стремление делать процессы прозрачными и удобными для всех участников
  • Уверенные навыки коммуникации: предстоит активно взаимодействовать с внутренними командами, подрядчиками, партнерами
Будет плюсом
  • Опыт работы с Jira, Excel или Google Sheets
  • Знание специфики работы маркетинга, опыт работы в B2B или IT
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

