Fullstack-разработчик

Backend-разработка

Core-команда панели управления ищет Fullstack-разработчика. Мы занимаемся разработкой платформенных решений для работы клиентской панели управления. Наша команда создает и поддерживает общие модули и сервисы, потребителями которых являются как наши коллеги, так и конечные пользователи продуктов Selectel. Сейчас мы — это 6 FE-разработчиков и 3 QA-инженера. Мы ищем Fullstack-разработчика, который расширит нашу экспертизу на бекенде и будет помогать с разработкой панели управления.