Fullstack-разработчик

Core-команда панели управления ищет Fullstack-разработчика. Мы занимаемся разработкой платформенных решений для работы клиентской панели управления. Наша команда создает и поддерживает общие модули и сервисы, потребителями которых являются как наши коллеги, так и конечные пользователи продуктов Selectel. Сейчас мы — это 6 FE-разработчиков и 3 QA-инженера. Мы ищем Fullstack-разработчика, который расширит нашу экспертизу на бекенде и будет помогать с разработкой панели управления.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать API на Node.js/Express.js/ Nest.js/ Fastify.js
  • Оптимизировать производительность
  • Разрабатывать BFF
  • Работать с базами данных
  • Разрабатывать панель управления на Angular
  • Работать с REST API
  • Разрабатывать адаптивные компоненты
  • Участвовать в код-ревью
  • Писать тесты
  • Вести документацию
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на nodeJS или JS-бекенд фреймворке
  • Опыт коммерческой разработки на Angular
  • Опыт работы с RXJS
  • Знание TS
  • Опыт работы с REST API, Websocket
  • Опыт работы с SQL и noSQL БД
  • Опыт работы с Docker
  • Знание Git
  • Понимание паттернов проектирования
  • Опыт проектирования современных веб-приложений
Будет плюсом
  • Опыт работы с Elasticsearch
  • Опыт работы с Gitlab CI
  • Знание GraphQL
  • Опыт работы с системами мониторинга (Prometheus/Grafana)
  • Опыт оптимизации производительности
  • Опыт работа с очередями (Kafka, RabbitMQ)
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

