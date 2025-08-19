Fullstack-разработчик
Core-команда панели управления ищет Fullstack-разработчика. Мы занимаемся разработкой платформенных решений для работы клиентской панели управления. Наша команда создает и поддерживает общие модули и сервисы, потребителями которых являются как наши коллеги, так и конечные пользователи продуктов Selectel. Сейчас мы — это 6 FE-разработчиков и 3 QA-инженера. Мы ищем Fullstack-разработчика, который расширит нашу экспертизу на бекенде и будет помогать с разработкой панели управления.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать API на Node.js/Express.js/ Nest.js/ Fastify.js
- Оптимизировать производительность
- Разрабатывать BFF
- Работать с базами данных
- Разрабатывать панель управления на Angular
- Работать с REST API
- Разрабатывать адаптивные компоненты
- Участвовать в код-ревью
- Писать тесты
- Вести документацию
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на nodeJS или JS-бекенд фреймворке
- Опыт коммерческой разработки на Angular
- Опыт работы с RXJS
- Знание TS
- Опыт работы с REST API, Websocket
- Опыт работы с SQL и noSQL БД
- Опыт работы с Docker
- Знание Git
- Понимание паттернов проектирования
- Опыт проектирования современных веб-приложений
Будет плюсом
- Опыт работы с Elasticsearch
- Опыт работы с Gitlab CI
- Знание GraphQL
- Опыт работы с системами мониторинга (Prometheus/Grafana)
- Опыт оптимизации производительности
- Опыт работа с очередями (Kafka, RabbitMQ)
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
