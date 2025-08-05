Инженеры дата-центра

Стажер в инженерно-технический отдел

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с серверным и сетевым оборудованием
  • Собирать и тестировать серверное оборудование
  • Диагностировать и устранять неполадки
  • Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном
  • Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами
Мы ожидаем
  • Ты являешься выпускником технического ВУЗа или учишься на последнем курсе и готов работать полный рабочий день
  • Знания основ работы с OC Linux
  • Желание погрузиться в специфику работы дата-центра
Будет плюсом
  • Знание сетевых технологий, оборудование Juniper, Cisco, Huawei
  • Опыт монтажной работы
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

