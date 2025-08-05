Стажировки и практики

Администратор проектов (стажер)

Отдел услуг администрирования - команда инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем стажера Администратора проектов в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и вместе затащим не один классный проект!
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Подготовка и ведение дополнительных соглашений, а также управление партнерскими договорами
  • Управление аккаунтингом проектов сопровождения: участие в решении инцидентов совместно с командой инженеров, коммуникация с клиентами, выставление платежей и контроль за их своевременной оплатой
  • Подготовка необходимой отчетности и аналитики по текущим проектам для оценки их эффективности и выявления зон для улучшения
  • Выполнение иных поручений и задач, поставленных менеджерами проектов
  • Обеспечение своевременного обновления и актуальности проектной документации
  • Организация и проведение регулярных встреч с клиентами для обсуждения хода проектов и поддержания отношений
  • Участие в разработке и внедрении процессных улучшений для повышения эффективности работы команды
  • Обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов через проактивные методы управления ожиданиями и качественным обслуживанием
Мы ожидаем
  • Опыт организационной деятельности не менее 2 лет
  • Опыт работы с финансовыми расчетами, выставлением счетов и обработки платежей
  • Опыт ведения переговоров с партнерами и конечными клиентами, уверенные навыки решения конфликтных ситуаций
  • Умение анализировать данные и предоставлять рекомендации на их основе
  • Опыт ведения и обработки деловой документации
  • Умение поддерживать профессиональные отношения и следовать нормам делового общения
  • Готовность к быстрому обучению и адаптации в разных ситуациях
Знание систем/программ
  • JIRA (или аналогичные)
  • Confluence
  • Microsoft Office
Будет плюсом
  • Базовое понимание устройства ПК, включая знание аппаратного обеспечения и операционных систем
  • Понимание основных принципов проектного управления, предпочтительно в соответствии с PMBoK (Project Management Body of Knowledge)
  • Практический опыт ведения и успешной реализации IT-проектов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

