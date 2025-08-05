Стажировки и практики
Администратор проектов (стажер)
Отдел услуг администрирования - команда инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем стажера Администратора проектов в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и вместе затащим не один классный проект!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Подготовка и ведение дополнительных соглашений, а также управление партнерскими договорами
- Управление аккаунтингом проектов сопровождения: участие в решении инцидентов совместно с командой инженеров, коммуникация с клиентами, выставление платежей и контроль за их своевременной оплатой
- Подготовка необходимой отчетности и аналитики по текущим проектам для оценки их эффективности и выявления зон для улучшения
- Выполнение иных поручений и задач, поставленных менеджерами проектов
- Обеспечение своевременного обновления и актуальности проектной документации
- Организация и проведение регулярных встреч с клиентами для обсуждения хода проектов и поддержания отношений
- Участие в разработке и внедрении процессных улучшений для повышения эффективности работы команды
- Обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов через проактивные методы управления ожиданиями и качественным обслуживанием
Мы ожидаем
- Опыт организационной деятельности не менее 2 лет
- Опыт работы с финансовыми расчетами, выставлением счетов и обработки платежей
- Опыт ведения переговоров с партнерами и конечными клиентами, уверенные навыки решения конфликтных ситуаций
- Умение анализировать данные и предоставлять рекомендации на их основе
- Опыт ведения и обработки деловой документации
- Умение поддерживать профессиональные отношения и следовать нормам делового общения
- Готовность к быстрому обучению и адаптации в разных ситуациях
Знание систем/программ
- JIRA (или аналогичные)
- Confluence
- Microsoft Office
Будет плюсом
- Базовое понимание устройства ПК, включая знание аппаратного обеспечения и операционных систем
- Понимание основных принципов проектного управления, предпочтительно в соответствии с PMBoK (Project Management Body of Knowledge)
- Практический опыт ведения и успешной реализации IT-проектов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
