Администратор ОТП
Мы приглашаем системного администратора в команду технической поддержки, где ты сможешь погрузиться в работу с самыми современными технологиями и постоянно повышать свой технический уровень: от передового серверного железа, которое мы можем подобрать под абсолютно любые запросы клиентов, и до облачных серверов, которые могут масштабироваться по щелчку пальцев.
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- Работа с клиентскими запросами, которые поступают через тикет систему
- Консультация младших сотрудников по техническим особенностям работы продуктов и предоставление технической экспертизы внутри отдела технической поддержки
- Взаимодействие с проектными командами по вопросам работы продуктов компании
- Следить за мониторингом инфраструктуры и курировать дальнейшее решение всех поступающих событий
Мы ожидаем
- Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений от клиентов. Умение общаться с клиентами любого уровня технической грамотности и доносить до них свои мысли
- Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
- Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
- Опыт работы на аналогичной позиции в шаред-хостинге/интернет-провайдере не менее 2-х лет
- Уверенные знания сетей на уровне коммутации и маршрутизации
Знание систем/программ
- Jira
- Confluence
- Grafana
- Zabbix
Будет плюсом
- Работа с выделенными и облачными серверами как с услугами, также практическое использование их в работе
- Понимание работы систем виртуализации и оркестрации
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
