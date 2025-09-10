Администратор ОТП

Техническая поддержка

Мы приглашаем системного администратора в команду технической поддержки, где ты сможешь погрузиться в работу с самыми современными технологиями и постоянно повышать свой технический уровень: от передового серверного железа, которое мы можем подобрать под абсолютно любые запросы клиентов, и до облачных серверов, которые могут масштабироваться по щелчку пальцев.