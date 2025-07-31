Back office

Руководитель поддержки по вопросам оплаты

Мы ищем опытного руководителя, который сможет выстроить зрелую, клиентоориентированную поддержку по вопросам оплаты и договорной работы. Нам нужен человек, который не просто управляет по процессу, а искренне верит в силу хорошего сервиса, сам задает тон в общении с клиентами, глубоко понимает их ожидания и умеет вдохновить команду помогать с участием и теплом.

В этой роли хорошо проявит себя включенный лидер - тот, кто найдет устойчивый баланс между высокими стандартами рабочих процессов и заботой о команде.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Организация эффективной работы отдела: расстановка приоритетов, контроль сроков и качества, распределение задач
  • Найм сотрудников, проведение интервью, онбординг, развитие и удержание
  • Проведение 1:1 встреч, работа с мотивацией, планирование карьерного роста
  • Создание и поддержка актуальных регламентов, гайдлайнов, инструкций
  • Разработка и внедрение стандартов клиентского сервиса (tone of voice, диагностика проблем и др.)
  • Поддержка высоких стандартов обработки тикетов, писем, звонков
  • Работа с метриками качества: эффективность решений, внутренние KPI
  • Предложения по инструментам автоматизации (чат-боты, шаблоны, автописьма, база знаний и т.п.)
  • Анализ фидбека клиентов, работа с претензиями, системная работа с оттоком
  • Выстраивание партнерства с другими отделами (биллинг, финансы, продукты) для улучшения клиентского пути
  • Подготовка аналитики и отчетности по работе команды, выявление зон роста и эффективности, планирование
  • Что будет делать команда под твоим управлением: Первичная обработка тикетов и писем по всем вопросам оплаты, договоров, биллинга, консультирование по зачислениям, списаниям, отчетным документам, возвратам, взаимодействие с платежными системами (в том числе по претензиям и фроду), сбор, систематизация и анализ обратной связи от клиентов
  • Работа с партнерской программой (вывод средств, сопровождение)
  • Контроль корректности данных в биллинговой панели
  • Поддержка клиентов в сложных случаях: отсрочки, отключения, переносы - Помощь в решении спорных ситуаций и анализ причин возникновения проблем
Мы ожидаем
  • Опыт управления командой от 6-8 человек
  • Опыт в клиентской поддержке: понимание роли контакта с клиентом, навыки построения и оптимизации сервисных процессов
  • Способность работать в условиях изменений, неопределенности и роста
  • Лидерские качества: умение мотивировать, развивать и объединять команду
  • Умение анализировать процессы, находить узкие места и системно их улучшать
  • Готовность глубоко разбираться в финансовых, биллинговых процессах и принципах бухгалтерского учета (или уже есть соответствующий опыт)
  • Высокий уровень эмпатии, эмоционального интеллекта и критического мышления
Знание систем/программ
  • Почтовые сервисы, MS office, Контур Диадок, Jira или другие Таск-Трекеры
      • Будет плюсом
      • Опыт работы с технически сложными продуктами и/или в IT, телекоме
      • Понимание специфики оказания услуг дата-центров (ЦОД) и облачных сервисов
      • Опыт в автоматизации поддержки
      • Навыки работы с Jira, Confluence, почтовыми сервисами, MS Excel
      • Высшее экономическое или психологическое образование
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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