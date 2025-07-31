Руководитель поддержки по вопросам оплаты
Мы ищем опытного руководителя, который сможет выстроить зрелую, клиентоориентированную поддержку по вопросам оплаты и договорной работы. Нам нужен человек, который не просто управляет по процессу, а искренне верит в силу хорошего сервиса, сам задает тон в общении с клиентами, глубоко понимает их ожидания и умеет вдохновить команду помогать с участием и теплом.
В этой роли хорошо проявит себя включенный лидер - тот, кто найдет устойчивый баланс между высокими стандартами рабочих процессов и заботой о команде.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организация эффективной работы отдела: расстановка приоритетов, контроль сроков и качества, распределение задач
- Найм сотрудников, проведение интервью, онбординг, развитие и удержание
- Проведение 1:1 встреч, работа с мотивацией, планирование карьерного роста
- Создание и поддержка актуальных регламентов, гайдлайнов, инструкций
- Разработка и внедрение стандартов клиентского сервиса (tone of voice, диагностика проблем и др.)
- Поддержка высоких стандартов обработки тикетов, писем, звонков
- Работа с метриками качества: эффективность решений, внутренние KPI
- Предложения по инструментам автоматизации (чат-боты, шаблоны, автописьма, база знаний и т.п.)
- Анализ фидбека клиентов, работа с претензиями, системная работа с оттоком
- Выстраивание партнерства с другими отделами (биллинг, финансы, продукты) для улучшения клиентского пути
- Подготовка аналитики и отчетности по работе команды, выявление зон роста и эффективности, планирование
- Что будет делать команда под твоим управлением: Первичная обработка тикетов и писем по всем вопросам оплаты, договоров, биллинга, консультирование по зачислениям, списаниям, отчетным документам, возвратам, взаимодействие с платежными системами (в том числе по претензиям и фроду), сбор, систематизация и анализ обратной связи от клиентов
- Работа с партнерской программой (вывод средств, сопровождение)
- Контроль корректности данных в биллинговой панели
- Поддержка клиентов в сложных случаях: отсрочки, отключения, переносы - Помощь в решении спорных ситуаций и анализ причин возникновения проблем
Мы ожидаем
- Опыт управления командой от 6-8 человек
- Опыт в клиентской поддержке: понимание роли контакта с клиентом, навыки построения и оптимизации сервисных процессов
- Способность работать в условиях изменений, неопределенности и роста
- Лидерские качества: умение мотивировать, развивать и объединять команду
- Умение анализировать процессы, находить узкие места и системно их улучшать
- Готовность глубоко разбираться в финансовых, биллинговых процессах и принципах бухгалтерского учета (или уже есть соответствующий опыт)
- Высокий уровень эмпатии, эмоционального интеллекта и критического мышления
Знание систем/программ
- Почтовые сервисы, MS office, Контур Диадок, Jira или другие Таск-Трекеры
- Опыт работы с технически сложными продуктами и/или в IT, телекоме
- Понимание специфики оказания услуг дата-центров (ЦОД) и облачных сервисов
- Опыт в автоматизации поддержки
- Навыки работы с Jira, Confluence, почтовыми сервисами, MS Excel
- Высшее экономическое или психологическое образование
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .