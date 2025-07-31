Руководитель поддержки по вопросам оплаты

Back office

Мы ищем опытного руководителя, который сможет выстроить зрелую, клиентоориентированную поддержку по вопросам оплаты и договорной работы. Нам нужен человек, который не просто управляет по процессу, а искренне верит в силу хорошего сервиса, сам задает тон в общении с клиентами, глубоко понимает их ожидания и умеет вдохновить команду помогать с участием и теплом.

В этой роли хорошо проявит себя включенный лидер - тот, кто найдет устойчивый баланс между высокими стандартами рабочих процессов и заботой о команде.