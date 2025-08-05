UX

Младший UX-исследователь

Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса Разнообразие задач и проектов. Исследования на всех этапах: от discovery-фазы и проверок гипотез до тестирования готовых интерфейсов. Инициатива приветствуется. Если вы замечаете пользовательскую проблему, важную для бизнеса — вы можете предложить и запустить исследование сами, а не просто быть исполнителем. Командная, поддерживающая атмосфера. Мы делимся знаниями, обсуждаем подходы и вместе развиваем UX-культуру в компании.

Санкт-Петербург

Гибкий