Младший UX-исследователь
Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса Разнообразие задач и проектов. Исследования на всех этапах: от discovery-фазы и проверок гипотез до тестирования готовых интерфейсов. Инициатива приветствуется. Если вы замечаете пользовательскую проблему, важную для бизнеса — вы можете предложить и запустить исследование сами, а не просто быть исполнителем. Командная, поддерживающая атмосфера. Мы делимся знаниями, обсуждаем подходы и вместе развиваем UX-культуру в компании.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Вместе с продуктовыми командами формировать задачи на исследования, переводить запросы продуктовых команд в исследовательские задачи
- Проводить продуктовые-исследования: глубинные интервью, опросы, юзабилити-тестирования и доводить результаты до продуктовых команд
- Собирать и мониторить обратную связь от пользователей и передавать ее продуктовым командам и дизайнерам
- Коммуницировать с другими командами: продакты, дизайнеры, маркетинг, техподдержка, продажи
- Улучшать процессы и развивать культуру исследований в компании
Мы ожидаем
- Профильное образование: социология, психология, антропология и т.д.
- Английский язык - уровень B2
- Опыт работы с основными методами UX-исследований: интервью, юзабилити-тестирования, дневниковые исследования, CJM, First Click Test, CX метрики
- Готовность погружаться в сложную техническую сферу и разбираться что такое серверы, базы данных и Managed Kubernetes
- Самостоятельность и проактивность — вы предлагаете улучшения и идеи, доводите задачи до конца, не боитесь брать ответственность
- Навык анализировать и структурировать результаты исследований
Будет плюсом
- Опыт работы в B2B и понимание предметной области IT Сертификат прохождения длительных курсов (от 3 мес) по UX-исследованиям Навыки анализа количественных данных (опросов)
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про условия
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
