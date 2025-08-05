UX

Младший UX-исследователь

Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса Разнообразие задач и проектов. Исследования на всех этапах: от discovery-фазы и проверок гипотез до тестирования готовых интерфейсов. Инициатива приветствуется. Если вы замечаете пользовательскую проблему, важную для бизнеса — вы можете предложить и запустить исследование сами, а не просто быть исполнителем. Командная, поддерживающая атмосфера. Мы делимся знаниями, обсуждаем подходы и вместе развиваем UX-культуру в компании.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вместе с продуктовыми командами формировать задачи на исследования, переводить запросы продуктовых команд в исследовательские задачи
  • Проводить продуктовые-исследования: глубинные интервью, опросы, юзабилити-тестирования и доводить результаты до продуктовых команд
  • Собирать и мониторить обратную связь от пользователей и передавать ее продуктовым командам и дизайнерам
  • Коммуницировать с другими командами: продакты, дизайнеры, маркетинг, техподдержка, продажи
  • Улучшать процессы и развивать культуру исследований в компании
Мы ожидаем
  • Профильное образование: социология, психология, антропология и т.д.
  • Английский язык - уровень B2
  • Опыт работы с основными методами UX-исследований: интервью, юзабилити-тестирования, дневниковые исследования, CJM, First Click Test, CX метрики
  • Готовность погружаться в сложную техническую сферу и разбираться что такое серверы, базы данных и Managed Kubernetes
  • Самостоятельность и проактивность — вы предлагаете улучшения и идеи, доводите задачи до конца, не боитесь брать ответственность
  • Навык анализировать и структурировать результаты исследований
Будет плюсом
  • Опыт работы в B2B и понимание предметной области IT Сертификат прохождения длительных курсов (от 3 мес) по UX-исследованиям Навыки анализа количественных данных (опросов)
      • Про условия
      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белая заработная плата
      • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Релокационный бонус при переезде
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

UX
Senior Designer (Dedicated)

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных