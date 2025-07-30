HR

Специалист по кадровому администрированию

Работа в IT компании с богатой корпоративной культурой, прогрессивные процессы кадрового делопроизводства, профессиональное развитие, обучение, интересные задачи, возможен рост внутри отдела.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вести кадровое делопроизводство в полном объеме (в перспективе до 400 чел)
  • Консультировать сотрудников и руководителей по вопросам кадрового делопроизводства
  • Вести табели учета рабочего времени
  • Вести миграционный учет
  • Вести суммированный учет, графики работы Работать с Должностными инструкциями
  • Работать в программах 1С 8:3, HR Link, Start Link, Jira
  • Контролировать изменения трудового законодательства и своевременно реагировать
  • Участвовать в HR проектах компании
Мы ожидаем
  • Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)
  • Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения
  • Знание правил и требований к оформлению и ведению кадровой документации
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек
  • Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
Знание систем/программ

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3

Знание системы КЭДО

Будет плюсом
  • Опыт разработки ЛНА
  • Автоматизации и оптимизации процессов в том числе в 1С ЗУП
  • Работа с КЭДО HR Link
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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