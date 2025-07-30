HR
Специалист по кадровому администрированию
Работа в IT компании с богатой корпоративной культурой, прогрессивные процессы кадрового делопроизводства, профессиональное развитие, обучение, интересные задачи, возможен рост внутри отдела.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Вести кадровое делопроизводство в полном объеме (в перспективе до 400 чел)
- Консультировать сотрудников и руководителей по вопросам кадрового делопроизводства
- Вести табели учета рабочего времени
- Вести миграционный учет
- Вести суммированный учет, графики работы Работать с Должностными инструкциями
- Работать в программах 1С 8:3, HR Link, Start Link, Jira
- Контролировать изменения трудового законодательства и своевременно реагировать
- Участвовать в HR проектах компании
Мы ожидаем
- Высшее законченное образование (управление персоналом, экономическое, юридическое)
- Хорошее знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения
- Знание правил и требований к оформлению и ведению кадровой документации
- Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 3 лет в компаниях с численностью от 500 человек
- Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
Знание систем/программ
Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
Знание системы КЭДО
Будет плюсом
- Опыт разработки ЛНА
- Автоматизации и оптимизации процессов в том числе в 1С ЗУП
- Работа с КЭДО HR Link
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .