Маркетинг и PR

SMM-специалист

Ищем специалиста по развитию аккаунтов бренда в социальных сетях в команду Influence marketing и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в соцсетях и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов создавать продающий и вовлекающий контент для собственных аккаунтов бренда, реализовывать рекламные кампании в телеграм-посевах и коллаборации с другими каналами для роста базы подписчиков.

Санкт-Петербург

Гибкий