Маркетинг и PR
SMM-специалист
Ищем специалиста по развитию аккаунтов бренда в социальных сетях в команду Influence marketing и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в соцсетях и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов создавать продающий и вовлекающий контент для собственных аккаунтов бренда, реализовывать рекламные кампании в телеграм-посевах и коллаборации с другими каналами для роста базы подписчиков.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Наполнять контентом аккаунты бренда в социальных сетях: писать посты по поставленным ТЗ, готовить ТЗ для визуального сопровождения текстов, еженедельно готовить материалы для VK Рассылки
- Публиковать материалы в собственных аккаунтах бренда в разных социальных сетях, в том числе на видеоплощадках
- Предлагать идеи для контент-планов в различных социальных сетях
- Регулярно анализировать контент на предмет успешности рубрик и предлагать идеи по пересмотру контент-стратегии в зависимости от показателей, формировать гипотезы и тестировать их
- Запускать таргет публикаций в VK
- Отвечать на комментарии пользователей по гайдам комьюнити-менеджмента
- Реализовывать рекламные кампании в Telegram и VK с целью продвижения аккаунта бренда в социальных сетях и собственного бренд-медиа Selectel (все этапы реализации: от составления медиаплана до подготовки креативов и сбора статистики)
- Предлагать и тестировать разные форматы промо для продвижения аккаунта бренда (коллаборации, челленджи, видео, конкурсы)
- Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджмент и пр.
- Понимание специфики основных соцсетей и умение корректировать контент в зависимости от площадки
- Опыт написания текстов для соцсетей, в том числе рекламных
- Грамотность
- Опыт работы с техническими текстами
- Насмотренность, знание трендов в соцсетях
- Критическое мышление и умение быстро искать информацию по заданной теме, структурировать и обрабатывать ее
- Опыт размещения Telegram-посевов
- Умение работать с аналитическими системами (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
- Опыт проектного управления
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .