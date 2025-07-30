Маркетинг и PR

SMM-специалист

Ищем специалиста по развитию аккаунтов бренда в социальных сетях в команду Influence marketing и SMM. Задача команды — продвижение бренда, продуктов, услуг и экспертизы компании в соцсетях и в каналах инфлюенсеров, увеличение количества подписчиков и конверсия подписчиков в клиентов. Мы ищем человека, который готов создавать продающий и вовлекающий контент для собственных аккаунтов бренда, реализовывать рекламные кампании в телеграм-посевах и коллаборации с другими каналами для роста базы подписчиков.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Наполнять контентом аккаунты бренда в социальных сетях: писать посты по поставленным ТЗ, готовить ТЗ для визуального сопровождения текстов, еженедельно готовить материалы для VK Рассылки
  • Публиковать материалы в собственных аккаунтах бренда в разных социальных сетях, в том числе на видеоплощадках
  • Предлагать идеи для контент-планов в различных социальных сетях
  • Регулярно анализировать контент на предмет успешности рубрик и предлагать идеи по пересмотру контент-стратегии в зависимости от показателей, формировать гипотезы и тестировать их
  • Запускать таргет публикаций в VK
  • Отвечать на комментарии пользователей по гайдам комьюнити-менеджмента
  • Реализовывать рекламные кампании в Telegram и VK с целью продвижения аккаунта бренда в социальных сетях и собственного бренд-медиа Selectel (все этапы реализации: от составления медиаплана до подготовки креативов и сбора статистики)
  • Предлагать и тестировать разные форматы промо для продвижения аккаунта бренда (коллаборации, челленджи, видео, конкурсы)
  • Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
  • Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджмент и пр.
  • Понимание специфики основных соцсетей и умение корректировать контент в зависимости от площадки
  • Опыт написания текстов для соцсетей, в том числе рекламных
  • Грамотность
  • Опыт работы с техническими текстами
  • Насмотренность, знание трендов в соцсетях
  • Критическое мышление и умение быстро искать информацию по заданной теме, структурировать и обрабатывать ее
  • Опыт размещения Telegram-посевов
  • Умение работать с аналитическими системами (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
  • Опыт проектного управления
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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