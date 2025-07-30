Backend-разработка
Python-разработчик в команду Выделенных серверов
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в разработке и поддержке сервисов выделенных серверов на Python
- Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
- Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
- Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщикамии /тестировщиками
- Участвовать в других проектах отдела
- Вести документацию по реализованным решениям
Мы ожидаем
- Хорошее знание Python
- Опыт работы в Linux и командной строке
- Опыт работы с брокерами сообщений (RabbitMQ/etc)
- Опыт работы с СУБД
- Понимание CI/CD
- Уверенное знание технологий контейнеризации (Docker/Nomad/K8s)
Будет плюсом
- Уверенные навыки работы с SQLAlchemy
- Опыт работы с распределенными системами
- Участие в построении архитектур сложных систем
- Опыт работы с физическим железом
- Опыт работы с Temporal
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .