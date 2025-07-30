Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса и ТО

Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei и Schneider Electric, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый). Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus, TCP/IP объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).
  • Москва
  • Фиксированный
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Основные задачи
  • Обслуживать инфраструктуру и инженерные сети дата-центра: системы резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, электроустановки
  • Проводить оперативные переключения, участвовать в испытаниях инженерных систем, устранять аварии Участвовать в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ, ДГУ, холодильное оборудование)
  • Проводить электромонтаж, установку и подключение электрощитов, расключение электропитания серверных стоек
  • Осуществлять монтаж кабеленесущих систем и конструкций
Мы ожидаем
  • Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, SDMO, MTU
  • Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Аккуратность и внимательность к деталям
  • Способность быстро обучаться
Знание систем/программ
  • Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.
      • Будет плюсом
      • Опыт работы с дизель-генераторными установками
      • Эксплуатация и обслуживание источников бесперебойного питания мощностью и АКБ более 100кВА
      • Опыт работы с РЗА, контроллерами Schneider Electric
      • Опыт ведения оперативных переключений в электроустановках 6-20 кВ
      • Знание ПК на уровне уверенного пользователя
      Про условия
      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белая заработная плата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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