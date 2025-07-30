Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса и ТО

Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei и Schneider Electric, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый). Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus, TCP/IP объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).

Москва

Фиксированный