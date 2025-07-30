Эксплуатация дата-центра
Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса и ТО
Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei и Schneider Electric, ДГУ SDMO, Cummins, MTU, Mitsubishi мощностью более 1 МВт каждый). Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus, TCP/IP объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Обслуживать инфраструктуру и инженерные сети дата-центра: системы резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, электроустановки
- Проводить оперативные переключения, участвовать в испытаниях инженерных систем, устранять аварии Участвовать в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ, ДГУ, холодильное оборудование)
- Проводить электромонтаж, установку и подключение электрощитов, расключение электропитания серверных стоек
- Осуществлять монтаж кабеленесущих систем и конструкций
Мы ожидаем
- Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, SDMO, MTU
- Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Аккуратность и внимательность к деталям
- Способность быстро обучаться
Знание систем/программ
- Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа.
- Опыт работы с дизель-генераторными установками
- Эксплуатация и обслуживание источников бесперебойного питания мощностью и АКБ более 100кВА
- Опыт работы с РЗА, контроллерами Schneider Electric
- Опыт ведения оперативных переключений в электроустановках 6-20 кВ
- Знание ПК на уровне уверенного пользователя
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про условия
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .