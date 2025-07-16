Backend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Backend-разработка

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями, интеграциями систем маркетинга. Сервисы разрабатываются на языках python и go, каждый год мы запускаем в продакшн несколько новых сервисов!



Мы находимся в поиске опытного Backend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой!