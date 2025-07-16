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Backend-разработка

Backend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями, интеграциями систем маркетинга. Сервисы разрабатываются на языках python и go, каждый год мы запускаем в продакшн несколько новых сервисов!


Мы находимся в поиске опытного Backend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать модули для новых механик работы с учетными записями пользователей
  • Добавлять новую функциональность в уже запущенные продукты исходя из обратной связи внутренних и внешних клиентов
  • Участвовать в проектировании backend решений всех задач команды, ревьюить код коллег
  • Оптимизировать скорость работы и поддерживаемость существующих приложений
  • Тесно работать с проектировщиками интерфейсов, продакт-менеджером и FE-разработчиками для определения лучшего технического и продуктового решения
  • Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
  • Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest
  • Опыт использования RabbitMQ, Celery, Redis
  • Опыт использования SQLAlchemy
  • Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, FastAPI)
  • Опыт работы с ОС семейства Linux
  • Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
Будет плюсом
  • Знание Go
  • Опыт работы с Clickhouse
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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