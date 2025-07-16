Backend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов
Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями, интеграциями систем маркетинга. Сервисы разрабатываются на языках python и go, каждый год мы запускаем в продакшн несколько новых сервисов!
Мы находимся в поиске опытного Backend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать модули для новых механик работы с учетными записями пользователей
- Добавлять новую функциональность в уже запущенные продукты исходя из обратной связи внутренних и внешних клиентов
- Участвовать в проектировании backend решений всех задач команды, ревьюить код коллег
- Оптимизировать скорость работы и поддерживаемость существующих приложений
- Тесно работать с проектировщиками интерфейсов, продакт-менеджером и FE-разработчиками для определения лучшего технического и продуктового решения
- Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
- Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest
- Опыт использования RabbitMQ, Celery, Redis
- Опыт использования SQLAlchemy
- Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, FastAPI)
- Опыт работы с ОС семейства Linux
- Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
Будет плюсом
- Знание Go
- Опыт работы с Clickhouse
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .