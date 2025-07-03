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Back office

Младший специалист в отдел сопровождения платежных операций

Работа Младшего специалиста по сопровождению платежных операций в Selectel - это погружение в работу биллинга и расчеты с контрагентами, общение с внутренними и внешними клиентами, отсутствие ограничений в инициативности

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
  • Вести активную работу с биллинговой системой
  • Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками
  • Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности
  • Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
  • Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов
Мы ожидаем
  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства
  • Опыт работы с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, системы ЭДО или готовность к быстрому изучению
  • Понимание, что такое дебиторская задолженность
  • Опыт по взысканию дебиторской задолженности будет преимуществом
  • Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации
  • Умение работать в режиме многозадачности и навыки тайм-менеджмента
  • Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке
  • Знание английского языка будет преимуществом
Будет плюсом
  • - Опыт работы в биллинговых системах
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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