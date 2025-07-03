Младший специалист в отдел сопровождения платежных операций
Работа Младшего специалиста по сопровождению платежных операций в Selectel - это погружение в работу биллинга и расчеты с контрагентами, общение с внутренними и внешними клиентами, отсутствие ограничений в инициативности
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
- Вести активную работу с биллинговой системой
- Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками
- Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности
- Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
- Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов
Мы ожидаем
- Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства
- Опыт работы с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, системы ЭДО или готовность к быстрому изучению
- Понимание, что такое дебиторская задолженность
- Опыт по взысканию дебиторской задолженности будет преимуществом
- Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации
- Умение работать в режиме многозадачности и навыки тайм-менеджмента
- Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке
- Знание английского языка будет преимуществом
Будет плюсом
- - Опыт работы в биллинговых системах
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .