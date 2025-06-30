Frontend-разработка

Frontend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга. Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов. Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой

Санкт-Петербург

Гибкий