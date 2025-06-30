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Frontend-разработка

Frontend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга. Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов. Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Реализовывать новую функциональность команды Клиентских сервисов, проектировать архитектуру будущих решений
  • Развивать и поддерживать my.selectel и внутренний портал
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов команды Клиентских сервисов
  • Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, техническое ревью макетов, подготавливаемых UX-проектировщиком, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
  • Писать unit и функциональные тесты для нового кода, помогать тестировщикам в автоматизации тестирования существующих решений
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
  • Управлять скоупом техдолга и багов на своей платформе
Мы ожидаем
  • Уверенное владение HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Опыт разработки на Angular 10 и выше
  • Опыт работы со стейт-менеджерами: NgRx, NGXS, Elf, Akita.
  • Чёткое понимание устройства современных архитектур веб приложений и принципов работы их отдельных составляющих
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
  • Опыт работы с Git
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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