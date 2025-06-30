Frontend-разработка
Frontend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов
Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга. Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов. Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Реализовывать новую функциональность команды Клиентских сервисов, проектировать архитектуру будущих решений
- Развивать и поддерживать my.selectel и внутренний портал
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов команды Клиентских сервисов
- Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, техническое ревью макетов, подготавливаемых UX-проектировщиком, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Писать unit и функциональные тесты для нового кода, помогать тестировщикам в автоматизации тестирования существующих решений
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
- Управлять скоупом техдолга и багов на своей платформе
Мы ожидаем
- Уверенное владение HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Опыт разработки на Angular 10 и выше
- Опыт работы со стейт-менеджерами: NgRx, NGXS, Elf, Akita.
- Чёткое понимание устройства современных архитектур веб приложений и принципов работы их отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Опыт работы с Git
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .