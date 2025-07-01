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QA

Младший QA-инженер (DCIM)

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка тест-кейсов, тестовых сценариев, чек-листов, подготовка тестовых данных
  • Проведение ручного тестирования (функциональное, регрессионное, смоук) web-приложений (frontend, backend), сервисов и микросервисов отдела
  • Интеграционное тестирование различных компонентов и приложений, в особенности подсистемы учета и подсистемы визуализации
  • Анализ результатов тестирования
  • Создание и описание баг-репортов в таск-трекере Jira
  • Тесное взаимодействие с командами разработки Frontend, Backend разработки и DevOps
  • Участие в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации
  • Участие в ревью требований нового функционала, грумингах задач
  • Оценка трудозатрат в задачах и участие в планировании спринтов
  • Общение с текущими пользователями наших систем, поддержка и консультации в мессенджерах и таск-трекере
Мы ожидаем
  • Уверенные знания теории и методик тестирования, есть опыт в тестировании клиент-серверных приложений в продуктовой разработке
  • Работа со стеком Atlassian (Jira/Confluence)
  • Понимание архитектуры ПО, жизненного цикла разработки ПО, различных методологий разработки ПО и роли тестировщика в этих процессах
  • Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
  • Есть опыт тестирования API (REST/JSON RPC) и знание инструментов для тестирования и документации API (Postman/Swagger)
  • Опыт сопровождения и ведения тестовой документации в одной из TMS (TestOps, TestRail, Qase и т.д.), написания клиентской документации
Будет плюсом
  • Опыт мониторинга ошибок работы приложений, навык работы с Sentry
  • Знание HTML, CSS
  • Опыт работы с базами данных и знание SQL
  • Опыт работы с Kibana/Grafana, опыт работы с логами
  • Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика
  • Знание TypeScript на уровне, достаточном для написания сценариев для автоматизации процесса тестирования, или желание развиваться в этом направлении
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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