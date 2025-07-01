QA
Младший QA-инженер (DCIM)
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка тест-кейсов, тестовых сценариев, чек-листов, подготовка тестовых данных
- Проведение ручного тестирования (функциональное, регрессионное, смоук) web-приложений (frontend, backend), сервисов и микросервисов отдела
- Интеграционное тестирование различных компонентов и приложений, в особенности подсистемы учета и подсистемы визуализации
- Анализ результатов тестирования
- Создание и описание баг-репортов в таск-трекере Jira
- Тесное взаимодействие с командами разработки Frontend, Backend разработки и DevOps
- Участие в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации
- Участие в ревью требований нового функционала, грумингах задач
- Оценка трудозатрат в задачах и участие в планировании спринтов
- Общение с текущими пользователями наших систем, поддержка и консультации в мессенджерах и таск-трекере
Мы ожидаем
- Уверенные знания теории и методик тестирования, есть опыт в тестировании клиент-серверных приложений в продуктовой разработке
- Работа со стеком Atlassian (Jira/Confluence)
- Понимание архитектуры ПО, жизненного цикла разработки ПО, различных методологий разработки ПО и роли тестировщика в этих процессах
- Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
- Есть опыт тестирования API (REST/JSON RPC) и знание инструментов для тестирования и документации API (Postman/Swagger)
- Опыт сопровождения и ведения тестовой документации в одной из TMS (TestOps, TestRail, Qase и т.д.), написания клиентской документации
Будет плюсом
- Опыт мониторинга ошибок работы приложений, навык работы с Sentry
- Знание HTML, CSS
- Опыт работы с базами данных и знание SQL
- Опыт работы с Kibana/Grafana, опыт работы с логами
- Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика
- Знание TypeScript на уровне, достаточном для написания сценариев для автоматизации процесса тестирования, или желание развиваться в этом направлении
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .