Специалист по информационной безопасности

В Selectel мы занимаемся практической информационной безопасностью, если вы понимаете, о чем мы.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разработка, автоматизация, развитие и поддержка существующих сервисов команды ИБ (включая SIEM), тестирование и внедрение новых
- Участие в оценке угроз и анализе защищенности внутренних систем и разрабатываемых проектов
- Формирование рекомендаций по конфигурации и требований безопасности к системам
- Мониторинг уязвимостей, инцидентов и участие в расследованиях
- Участие в развитие принципов безопасной разработки в Компании
- Участие в развитии направления Threat Hunting
Наши ожидания:
- Знание операционных системами (Windows, Linux), баз данных (PostgreSQL, MySQL, Clickhouse), web-серверов, технологий виртуализации (VMware, KVM) и контейнеризации (Docker, k8s), аспектов обеспечения их безопасности
- Понимание принципов работы средств защиты и механизмов аутентификации.
- Понимание механизмов сбора логов и их предобработки
- Знание актуальных векторов атак на информационные системы
- Уверенные навыки автоматизации на python/bash, умение читать чужой код
- Технический английский
- Понимание риск-ориентированного подхода.
- Готовность познавать и исследовать новое (приложения, технологии и пр.)
Будет плюсом:
- Понимание процессов и средств безопасной разработки (SCA, SAST, DAST).
- Опыт администрирования различных систем защиты (AV/FW/WAF/IDS/SIEM и пр.), обеспечения защиты конечных устройств, опыт работы со Splunk или ELK.
- Навыки Threat Hunting и форензики.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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