Информационная безопасность

Специалист по информационной безопасности

В Selectel мы занимаемся практической информационной безопасностью, если вы понимаете, о чем мы.

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Selectel мы занимаемся практической информационной безопасностью, если вы понимаете, о чем мы.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разработка, автоматизация, развитие и поддержка существующих сервисов команды ИБ (включая SIEM), тестирование и внедрение новых
  • Участие в оценке угроз и анализе защищенности внутренних систем и разрабатываемых проектов
  • Формирование рекомендаций по конфигурации и требований безопасности к системам
  • Мониторинг уязвимостей, инцидентов и участие в расследованиях
  • Участие в развитие принципов безопасной разработки в Компании
  • Участие в развитии направления Threat Hunting

Наши ожидания:

  • Знание операционных системами (Windows, Linux), баз данных (PostgreSQL, MySQL, Clickhouse), web-серверов, технологий виртуализации (VMware, KVM) и контейнеризации (Docker, k8s), аспектов обеспечения их безопасности
  • Понимание принципов работы средств защиты и механизмов аутентификации.
  • Понимание механизмов сбора логов и их предобработки
  • Знание актуальных векторов атак на информационные системы
  • Уверенные навыки автоматизации на python/bash, умение читать чужой код
  • Технический английский
  • Понимание риск-ориентированного подхода.
  • Готовность познавать и исследовать новое (приложения, технологии и пр.)

Будет плюсом:

  • Понимание процессов и средств безопасной разработки (SCA, SAST, DAST).
  • Опыт администрирования различных систем защиты (AV/FW/WAF/IDS/SIEM и пр.), обеспечения защиты конечных устройств, опыт работы со Splunk или ELK.
  • Навыки Threat Hunting и форензики.

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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