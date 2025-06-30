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Архитектор клиентских сетевых решений

Selectel это целая экосистема разного рода продуктов и сервисов для организации IT инфраструктуры.

Наша команда помогает крупным действующим и потенциальным перспективным клиентам с нестандартными запросами максимально успешно решить свои задачи с помощью продуктов Selectel, от крупных корпораций до ML-стартапов.

Мы ищем инженера по складу ума, который обладает хорошей насмотренностью в различных сетевых архитектурах и дизайнах, может указать на плюсы и минусы различных решений, быстро разберётся во внутренней сетевой архитектуре наших продуктов, сможет быстро разобраться в архитектуре и запросе клиента и выработать лучшее решение под задачу клиента.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Консультировать pre-sale менеджеров и клиентов по технологическим вопросам, связанным с сетями в продуктах компании: Выделенными серверами, Облаком, Облачным хранилищем и т.д.
  • Анализировать и разрабатывать вместе с клиентом сетевую архитектуру проекта клиента на наших ресурсах
  • Проектировать и сопровождать реализацию комплекстных клиентских инсталляций
  • Участвовать во встречах и презентациях, помогать с онбордингом клиента
Мы ожидаем
  • Твёрдые знания принципов коммутации и маршрутизации
  • Опыт настройки разнообразных (не шаблонных) L2 и L3 схем
  • Понимание принципов организации отказоустойчивости как на L2 так и на L3 уровнях
  • Опыт настройки сети с динамической маршрутизацией
Будет плюсом
  • Хорошее понимание принципов построения современных масштабируемых и высоконагруженных сетей
  • Знания и опыт настройки firewall, NAT, различных туннелей поверх ip протокола
  • Навыки траблшутинга сетевых проблем и инцидентов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

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