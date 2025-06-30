Архитектор клиентских сетевых решений
Selectel это целая экосистема разного рода продуктов и сервисов для организации IT инфраструктуры.
Наша команда помогает крупным действующим и потенциальным перспективным клиентам с нестандартными запросами максимально успешно решить свои задачи с помощью продуктов Selectel, от крупных корпораций до ML-стартапов.
Мы ищем инженера по складу ума, который обладает хорошей насмотренностью в различных сетевых архитектурах и дизайнах, может указать на плюсы и минусы различных решений, быстро разберётся во внутренней сетевой архитектуре наших продуктов, сможет быстро разобраться в архитектуре и запросе клиента и выработать лучшее решение под задачу клиента.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Консультировать pre-sale менеджеров и клиентов по технологическим вопросам, связанным с сетями в продуктах компании: Выделенными серверами, Облаком, Облачным хранилищем и т.д.
- Анализировать и разрабатывать вместе с клиентом сетевую архитектуру проекта клиента на наших ресурсах
- Проектировать и сопровождать реализацию комплекстных клиентских инсталляций
- Участвовать во встречах и презентациях, помогать с онбордингом клиента
Мы ожидаем
- Твёрдые знания принципов коммутации и маршрутизации
- Опыт настройки разнообразных (не шаблонных) L2 и L3 схем
- Понимание принципов организации отказоустойчивости как на L2 так и на L3 уровнях
- Опыт настройки сети с динамической маршрутизацией
Будет плюсом
- Хорошее понимание принципов построения современных масштабируемых и высоконагруженных сетей
- Знания и опыт настройки firewall, NAT, различных туннелей поверх ip протокола
- Навыки траблшутинга сетевых проблем и инцидентов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .