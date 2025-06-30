Архитектор клиентских сетевых решений

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Selectel это целая экосистема разного рода продуктов и сервисов для организации IT инфраструктуры.

Наша команда помогает крупным действующим и потенциальным перспективным клиентам с нестандартными запросами максимально успешно решить свои задачи с помощью продуктов Selectel, от крупных корпораций до ML-стартапов.

Мы ищем инженера по складу ума, который обладает хорошей насмотренностью в различных сетевых архитектурах и дизайнах, может указать на плюсы и минусы различных решений, быстро разберётся во внутренней сетевой архитектуре наших продуктов, сможет быстро разобраться в архитектуре и запросе клиента и выработать лучшее решение под задачу клиента.