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Системное администрирование

Сетевой администратор

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи

Мы хотим глубже понимать и тюнить сеть в нашей железной архитектуре и архитектуре сервисов работающих поверх неё, поэтому тебе предстоит:

  • Аудит сети, анализ технических решений и предложения по улучшению
  • Подготовка и реализация предложений по развитию инфраструктуры
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Анализ багов и проблем в сетях в том числе с применением сложных инструментов дебага
Мы ожидаем
  • Знание основных линеек сетевого оборудования (Cisco, Juniper, Huawei, Extreme, H3C и др.) и их базовый функционал
  • Глубокое понимание принципов работы сетей (L2/L3, BGP/BFD, DNS, DHCP, vlan/vxlan, RDMA/RoCE чёткое понимание работы протоколов и технологий в целом)
  • Понимание работы Linux систем
  • Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible) и CI/CD (git)
  • Читать и разобраться в чужом коде
  • Знание основ работы Openstack
Знание систем/программ
  • Наш стек: Ubuntu Linux Openstack L2/L3/vlan/vxlan, BGP/BFD, DNS, DHCP Puppet, Ansible, Terraform Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
      • Будет плюсом
      • Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
      • Опыт дебага проблем с железом
      • Опыт написания скриптов на Python/Bash
      • Опыт работы с Terraform Знаком с Prometheus, Victoriametrics
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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