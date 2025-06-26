Системное администрирование
Сетевой администратор
Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
Мы хотим глубже понимать и тюнить сеть в нашей железной архитектуре и архитектуре сервисов работающих поверх неё, поэтому тебе предстоит:
- Аудит сети, анализ технических решений и предложения по улучшению
- Подготовка и реализация предложений по развитию инфраструктуры
- Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Анализ багов и проблем в сетях в том числе с применением сложных инструментов дебага
Мы ожидаем
- Знание основных линеек сетевого оборудования (Cisco, Juniper, Huawei, Extreme, H3C и др.) и их базовый функционал
- Глубокое понимание принципов работы сетей (L2/L3, BGP/BFD, DNS, DHCP, vlan/vxlan, RDMA/RoCE чёткое понимание работы протоколов и технологий в целом)
- Понимание работы Linux систем
- Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible) и CI/CD (git)
- Читать и разобраться в чужом коде
- Знание основ работы Openstack
Знание систем/программ
- Наш стек: Ubuntu Linux Openstack L2/L3/vlan/vxlan, BGP/BFD, DNS, DHCP Puppet, Ansible, Terraform Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
- Большое желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
- Опыт дебага проблем с железом
- Опыт написания скриптов на Python/Bash
- Опыт работы с Terraform Знаком с Prometheus, Victoriametrics
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .