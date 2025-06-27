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Эксплуатация дата-центра

Инженер слаботочных систем

Мы - команда отдела слаботочных систем АО "Селектел". Занимаемся эксплуатацией, техническим обслуживанием, а также строительством систем безопасности и прочих слаботочных систем на наших дата-центрах. В связи с бурным развитием нашей компании мы ищем в команду инженера, который хотел бы развиваться вместе с нами
  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Организовывать и контролировать строительство и техническое обслуживание слаботочных систем в офисах и ЦОДе
  • Самостоятельно находить и устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации систем
  • Составлять технические задания на проектирование и строительство слаботочных систем таких, как Система видеонаблюдения (СВН)
  • Система контроля и управления доступом (СКУД)
  • Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и Автоматическая система пожаротушения (АУПТ (газ, порошок, вода, тонкораспыленная вода)) и т.д.
  • Самостоятельно выполнять работы по монтажу СКУД, СВН, СКС
  • Администрировать серверное ПО СКУД, СВН, АПС
Мы ожидаем
  • Уверенные знания работы систем видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля и управления доступом
  • Навыки самостоятельно монтажа СКУД, СВН, СКС
  • Опыт работы в ПНР слаботочных систем
Знание систем/программ
  • Знакомство с оборудованием Болид, Parsec.
      • Будет плюсом
      • Опыт работы с оборудованием Рубеж Global
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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