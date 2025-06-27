Эксплуатация дата-центра

Инженер слаботочных систем

Мы - команда отдела слаботочных систем АО "Селектел". Занимаемся эксплуатацией, техническим обслуживанием, а также строительством систем безопасности и прочих слаботочных систем на наших дата-центрах. В связи с бурным развитием нашей компании мы ищем в команду инженера, который хотел бы развиваться вместе с нами

Москва

Фиксированный