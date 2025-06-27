Эксплуатация дата-центра
Инженер слаботочных систем
Мы - команда отдела слаботочных систем АО "Селектел". Занимаемся эксплуатацией, техническим обслуживанием, а также строительством систем безопасности и прочих слаботочных систем на наших дата-центрах. В связи с бурным развитием нашей компании мы ищем в команду инженера, который хотел бы развиваться вместе с нами
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Организовывать и контролировать строительство и техническое обслуживание слаботочных систем в офисах и ЦОДе
- Самостоятельно находить и устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации систем
- Составлять технические задания на проектирование и строительство слаботочных систем таких, как Система видеонаблюдения (СВН)
- Система контроля и управления доступом (СКУД)
- Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и Автоматическая система пожаротушения (АУПТ (газ, порошок, вода, тонкораспыленная вода)) и т.д.
- Самостоятельно выполнять работы по монтажу СКУД, СВН, СКС
- Администрировать серверное ПО СКУД, СВН, АПС
Мы ожидаем
- Уверенные знания работы систем видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля и управления доступом
- Навыки самостоятельно монтажа СКУД, СВН, СКС
- Опыт работы в ПНР слаботочных систем
Знание систем/программ
- Знакомство с оборудованием Болид, Parsec.
- Опыт работы с оборудованием Рубеж Global
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .