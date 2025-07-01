Начните пользоваться продуктами Selectel сейчас

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе.

Зарегистрироваться
Backend-разработка

Golang-инженер в команду Мобильной фермы

Продукт "Мобильная Ферма" представляет собой платформу по предоставлению мобилок для тестирования.

  • У нас в команде каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые могут и будут влиять на продукт
  • У нас можно работать не только с классическим REST API, но и погрузиться в задачи близкие к "железу"
  • Наша система включает в себя множество сервисов с упором на событийно-ориентированную архитектуру
  • Наш стек: Golang, Node.js, NoSQL, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Gitlab
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать backend-сервисы с учетом сервис- и событийно-ориентированной архитектур
  • Участвовать в проектировании и реализации новых решений для продукта мобильной фермы
  • Участвовать в code-review
  • Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на Golang от 1 года
  • Знание основ алгоритмов и структур данных
  • Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
  • Навыки реализации как модульного (unit) тестирования, так и функционального
  • Навыки работы с системами контейнеризации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
  • Понимание принципов построения сценариев сборки и поставки приложений (CI/CD)
  • Знания принципов работы REST и брокеров сообщений
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Middle Python-разработчик

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Разработчик инфраструктурных сетей облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных