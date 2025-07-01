Backend-разработка
Golang-инженер в команду Мобильной фермы
Продукт "Мобильная Ферма" представляет собой платформу по предоставлению мобилок для тестирования.
- У нас в команде каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые могут и будут влиять на продукт
- У нас можно работать не только с классическим REST API, но и погрузиться в задачи близкие к "железу"
- Наша система включает в себя множество сервисов с упором на событийно-ориентированную архитектуру
- Наш стек: Golang, Node.js, NoSQL, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Gitlab
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать backend-сервисы с учетом сервис- и событийно-ориентированной архитектур
- Участвовать в проектировании и реализации новых решений для продукта мобильной фермы
- Участвовать в code-review
- Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Golang от 1 года
- Знание основ алгоритмов и структур данных
- Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Навыки реализации как модульного (unit) тестирования, так и функционального
- Навыки работы с системами контейнеризации (Docker) и оркестрации (k8s) приложений
- Понимание принципов построения сценариев сборки и поставки приложений (CI/CD)
- Знания принципов работы REST и брокеров сообщений
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
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Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .